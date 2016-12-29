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Синоптики прогнозируют в Беларуси в начале нового года теплую и сырую погоду

30.12.2016 11:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 декабря. Новый 2017 год начнется в Беларуси с теплой и сырой погоды, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, средняя температура ожидается на 5—7°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять теплая, влажная неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения.

В субботу, 31 декабря, облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5—10 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура ночью минус 5 — плюс 1°С, днем минус 1 — плюс 5°С.

В Минске облачно, без существенных осадков, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5—10 м/с. Температура ночью минус 1—3°С, днем 0 — плюс 2°С.

В воскресенье, 1 января, в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман. Гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 4 — плюс 3°С, днем минус 2 — плюс 4°С.

В Минске облачно, небольшие осадки, мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5—10 м/с. Температура ночью минус 1 — плюс 1°С, днем 0 — плюс 2°С.

В понедельник, 2 января, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине страны небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Температура ночью минус 6 — плюс 1°С, днем минус 3 — плюс 2°С.

В Минске облачно, возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5—10 м/с. Температура ночью минус 1—3°С, днем минус 1 — плюс 1°С.

Синоптик предупреждает: в новогодние дни будет ветреная погода, которая неблагоприятна для запуска фейерверков. Ветер ожидается около 5—10 м/с, но порывы в некоторых районах достигнут 14 м/с.

По данным синоптиков, в настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых ее притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины. На озере Нарочь, Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах наблюдается ледостав, местами отмечаются полыньи, в ледяном покрове появились трещины. Выходить на лед крайне опасно.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 декабря. Новый 2017 год начнется в Беларуси с теплой и сырой погоды, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по...

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