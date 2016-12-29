В ближайшие дни погоду на территории страны в основном будет определять теплая, влажная неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения. Средняя температура ожидается на 5−7°С выше нормы. Подробнее порталу TUT.BY рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

31 декабря (суббота) будет облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5−10 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура ночью −5…+1°С, днем −1…+5°С.

По Минску облачно. Без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью −1…−3°С, днем 0…+2°С.

1 января (воскресенье) в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман. Будет скользко: гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью −4…+3°С, днем −2…+4°С.

По Минску облачно. Небольшие осадки с преобладанием дождя. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью −1…+1°С, днем 0…+2°С.

В понедельник, 2 января, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине страны небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью −6…+1°С, днем −3…+2°С.

По Минску облачно. Возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью −1…−3°С, днем −1…+1°С.

В новогодние дни будет ветреная погода, неблагоприятная для запуска фейерверков. Это очень опасно. Ветер ожидается около 5−10 м/с, но порывы в некоторых районах достигнут 14 м/с.

Также синоптики предупреждают, что в настоящее время крайне опасно выходить на лед. Лед отсутствует на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых ее притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины. На озере Нарочь, Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах наблюдается ледостав, местами отмечаются полыньи, в ледяном покрове появились трещины.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!