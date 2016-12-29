Весь год мы рассказывали вам хорошем и не очень, о радостном и грустном, несправедливом и прекрасном. О событиях, явлениях и, конечно, о людях. Все герои наших репортажей — это, безусловно, сильные духом личности. Каждый из них, несомненно, заслуживает наших предновогодних аплодисментов.





Наш герой № 1 — гомельчанин Анатолий Коротчиков. Мужчина спас от верной гибели бабушку и внучку. 15 марта в их квартиру ворвался неадекват с ножом, который ранил 4-летнюю девочку и нанес 22 ножевых удара пенсионерке. Оказавшийся рядом Анатолий вырвал из рук мужчины нож.

— Он как раз замахивался, чтобы снова ударить. Я подумал, что надо успеть не дать ему это сделать еще раз, — вспоминает тот страшный день герой. Только благодаря отваге Анатолия бабушка и внучка остались живыми.





История спасения семьи от неадеквата с ножом в Гомеле: «Страшно не было — нужно было действовать»

В ноябре мы познакомились с семейной парой из Гомеля — Виталием и Натальей Кравченко. У них подрастает долгожданная и любимая непоседа-дочь — трехлетняя Ксюша. Недавно супруги сделали в квартире ремонт и завели собаку — немецкую овчарку по кличке Сандра. Правда, всего этого, самого важного и дорогого в своей жизни, они никогда не видели. И не увидят. Виталий и Наталья — тотально слепые. Впрочем, инвалидами они себя не считают и на жизнь не жалуются. Их оптимизму позавидует любой. А ведь когда-то в их счастье не верили даже самые близкие люди.





Купить «двушку», найти хобби, завести собаку. Как семья незрячих живет, работает и растит ребенка

Гомельчанка Анна Громыко своих Анастасию, Данилу и Дарью растит одна. Говорит, что мужья (их в ее жизни было два) уходили из семьи в самые неподходящие моменты. Первый — когда надо было поднимать малышей Настю и Даника. Второй — после того как их полугодовалая Даша за несколько дней превратилась из здорового ребенка в безнадежного инвалида. Отцы не помогают, Анна крутится сама. Но не сломалась, а стала лишь сильнее.





Не героиня, но мать. Как многодетная Анна ежедневно в одиночку совершает свои подвиги

8 июля в деревню Первомайск Речицкого района забежал бешеный волк. Загрыз несколько собак, покусал лошадь, напал на трех мужчин и женщину. Остановил животное 15-летний Александр Чаусов — парень засек хищника топором, когда тот пытался кинуться и на него. Если бы не подросток, волчьих жертв было больше.





Всех спас 15-летний пацан с топором. Репортаж из деревни, где бешеный волк устроил охоту на людей

В августе мы побывали в Речице в необычной парикмахерской, которая расположилась прямо в малосемейной квартире. Мастер Саша Матросов принимает ежедневно. Цены на его услуги ниже, чем в городских салонах. Но не ради экономии идут сюда клиенты. Те, кто впервые, — из любопытства: неужели и правда стрижет? Те, кто когда-то здесь уже бывал, — за мотивацией. У Саши нет одной руки, вместо второй — изуродованная культя, не все в порядке и с ногами, а он при этом — парикмахер. Живет один, помощи ни у кого не просит.





Без рук. Как речицкий инвалид освоил несовместимую со здоровьем профессию

Еще один герой, достойный внимания, — участковый оперуполномоченный Ирина Малашенко из Добруша. О том, что станет милиционером, она знала еще в восьмом классе, поэтому сразу после школы отправилась на юрфак, а после его окончания — работать следователем. Но через два года заскучала, даже разочаровалась в своем выборе и попросилась в… участковые. Тогда Ирина была единственной женщиной-участковым на всю страну. Сегодня их также немного. Профессия сложная и неженская — так считают многие, но не Ирина.





Колясочник-рецидивист, пропащие подруги, пьяные интеллигенты: репортаж о буднях женщины-участкового

Также наши почет и уважение учителю-методисту Мозырской гимназии им. Я. Купалы Светлане Филимоновой, которая записала и разместила в интернет публичное обращение, адресованное всем неравнодушным людям страны, но в первую очередь — Министерству образования. Цель выступления, по словам Светланы Васильевны — всколыхнуть общественное мнение и призвать к решению проблем. Ровно, интеллигентно и взвешенно учитель говорит о том, о чем уже давно шепчутся в школьных коридорах ее коллеги, но о чем многие никогда не скажут на совещаниях и педсоветах.





«Мы уже выпустили культурно одичавшее поколение». Учитель из Мозыря обратилась к Минобразовани

Многим из нас запомнились в этом году двое скромных парней из агрогородка Красное, что под Гомелем. Часть второго этажа местного супермаркета Яков и Виктор оборудовали под тренажерный зал. Причем все тренажеры сделаны собственными руками. Помимо труда ребята вложили в зал еще и свои кровные. Когда не хватало на ремонт помещения Якову пришлось даже продать свой автомобиль.

Все заработало. Но не так, как это представляли себе деревенские энтузиасты. Народ в зал не пошел. Несколько месяцев ребята работали в минус. Наконец, нервы сдали. На днях свою тренажерку Яков и Виктор закрыли. На наш взгляд, ребята большие молодцы.









Готовы работать «в ноль». Как деревенские парни содержат «тренажерку», которая никому не нужна

«Да никуда вы не поедете!» — смеялись родственники Кати и Юры, пока в одном из посольств паспорта ребят не украсили полугодовым мультишенгеном. Три тысячи евро на двоих, 10 стран, более 40 городов и 90 дней приключений — супруги решили проехать Европу на велосипедах. К поездке ребята готовились полтора года. Ради воплощения идеи пришлось даже уволиться с работы. И все у них получилось. Наши аплодисменты им за смелось.





«Везло с погодой и людьми». Пара из Гомеля за три месяца проехала на велосипедах почти всю Европу