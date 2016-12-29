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Александр Лукашенко считает, что бизнесмены должны активнее участвовать в благотворительности

30.12.2016 12:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 декабря. Александр Лукашенко считает, что бизнесмены должны активнее участвовать в благотворительности.

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее)?" — сказал глава государства, посещая 30 декабря Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов в Столбцовском районе Минской области.

Лукашенко отметил положительный зарубежный опыт в этом направлении и поручил "проработать соответствующее направление и в Беларуси", сообщает государственное агентство БелТА. "Может, и обязаловки нам не надо вводить — просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется", — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что помощь старикам и детям должна быть постоянной, а не эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам. "Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того, что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать", — сказал глава государства.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 декабря. Александр Лукашенко считает, что бизнесмены должны активнее участвовать в благотворительности. "Когда ты богатый человек, когда у тебя...

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