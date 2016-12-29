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Лукашенко: попросим миллионеров дать денег на благотворительность

30.12.2016 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Богатые белорусы должны активнее участвовать в благотворительности, но без "обязаловки" – нужно их попросить поделиться деньгами для поддержки детей и пожилых людей, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: попросим миллионеров дать денег на благотворительность
© Sputnik Андрей Александров
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Глава государства сегодня посещает Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, расположенный в Столбцовском районе Минской области. 

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью", – задал вопрос Лукашенко.

Он также отметил, что властям нужно подумать над этим вопросом 

"Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги", – цитирует БелТА слова главы государства.

Президент данное решение обосновал тем, что богатые люди тоже когда-нибудь подойдут к преклонному возрасту, и при этом не факт, что столько много денег к тому времени у них останется. 

По мнению Лукашенко, помогать нуждающимся нужно не эпизодически, такая работа должна проводиться постоянно. Он также предположил, что это мог бы быть какой-то фонд и чтобы его сами меценаты контролировали.

 
Теги: Минск
 
 
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