МИНСК, 30 дек – Sputnik. Богатые белорусы должны активнее участвовать в благотворительности, но без "обязаловки" – нужно их попросить поделиться деньгами для поддержки детей и пожилых людей, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Андрей Александров Лукашенко призвал окружить заботой стариков

Глава государства сегодня посещает Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, расположенный в Столбцовском районе Минской области.

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью", – задал вопрос Лукашенко.

Он также отметил, что властям нужно подумать над этим вопросом

"Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги", – цитирует БелТА слова главы государства.

Президент данное решение обосновал тем, что богатые люди тоже когда-нибудь подойдут к преклонному возрасту, и при этом не факт, что столько много денег к тому времени у них останется.

По мнению Лукашенко, помогать нуждающимся нужно не эпизодически, такая работа должна проводиться постоянно. Он также предположил, что это мог бы быть какой-то фонд и чтобы его сами меценаты контролировали.