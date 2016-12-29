﻿ БАЖ: Ограничение деятельности "Белсата" будет способствовать распространению пропаганды в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

БАЖ: Ограничение деятельности "Белсата" будет способствовать распространению пропаганды в Беларуси

30.12.2016 12:32 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 декабря. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обеспокоена планами польских властей радикально реформировать и значительно сократить финансирование телеканала "Белсат". Об этом говорится в заявлении рады БАЖ, опубликованном 30 декабря на сайте журналистского объединения.

"Мы считаем, что телеканал "Белсат" стал одним из значимых элементов национальной системы СМИ, — отмечается в документе. — Де-факто он выполняет в белорусском информационном пространстве роль, которую до сих пор не желает исполнять государственное телевидение Беларуси, — ориентированного на белорусскоязычного зрителя источника взвешенной информации о событиях в стране и мире".

"Белсат", по мнению руководства БАЖ, помимо прочего является "эффективным мостом между белорусским и польским народами, инструментом для выстраивания между ними хороших отношений". "Эта роль особенно актуальна во время информационного противостояния кремлевской пропаганде, защиты стандартов объективной журналистики", — считают представители объединения.

Члены рады БАЖ также обратили внимание на то, что в случае закрытия телеканала около двухсот белорусских журналистов останутся без работы, средств к существованию и возможности трудоустроиться в Беларуси, поскольку за ними останется репутация критиков действующей власти.

"Белорусская ассоциация журналистов убеждена, что Беларуси чрезвычайно необходимо национальное общественное телевидение, а ограничение деятельности "Белсата" значительно отдалит его появление и будет способствовать распространению в Беларуси лишенной противовеса пропаганды", — подчеркнули авторы заявления.

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce.pl директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД.

Польское издание bankier.pl 29 декабря сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования "Белсата". Чиновник заявил, что причиной тому стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев.

"Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.

Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски.

Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 декабря. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обеспокоена планами польских властей радикально реформировать и значительно сократить финансирование...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: попросим миллионеров дать денег на благотворительность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика