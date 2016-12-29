МИНСК, 30 дек — Sputnik. Менять города и страны нормальная практика для современного ученого-исследователя. Белорусская естесственно-научная школа по-прежнему ценится в мире. Sputnik расспросил бывшего ученого секретаря института физики НАН Беларуси Яну Король, как устроиться на работу в NASA и чем работу ученого в США отличается от белорусской действительности.

Еще не так давно вы давали интервью для нас в Минске, а сейчас вы уже в Сан-Франциско. Что привело к таким сильным изменениям?

— Вообще-то смена места жительства для научного сотрудника не считается таким уж сильным изменением. Это совершенно обычное дело — работать по несколько лет в разных местах. Так накапливается опыт, появляются связи, расширяется научный кругозор. Мало кто из западных ученых работал всю жизнь в одном и том же месте.

Я была довольна своим положением в Институте физики НАН Беларуси, но все же соскучилась по науке, ведь моя должность была в первую очередь административной. Поэтому, узнав о имеющейся вакансии постдока в NASA, я решила на нее подаваться.

Интервью с белорусской ученой Яной Король читайте на белорусской версии Sputnik>>