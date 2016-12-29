﻿ Устроиться на работу в NASA и бесплатно сходить на "Звездные войны". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Устроиться на работу в NASA и бесплатно сходить на "Звездные войны"

30.12.2016 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Менять города и страны нормальная практика для современного ученого-исследователя. Белорусская естесственно-научная школа по-прежнему ценится в мире. Sputnik расспросил бывшего ученого секретаря института физики НАН Беларуси Яну Король, как устроиться на работу в NASA и чем работу ученого в США отличается от белорусской действительности.

Еще не так давно вы давали интервью для нас в Минске, а сейчас вы уже в Сан-Франциско. Что привело к таким сильным изменениям?

— Вообще-то смена места жительства для научного сотрудника не считается таким уж сильным изменением. Это совершенно обычное дело — работать по несколько лет в разных местах. Так накапливается опыт, появляются связи, расширяется научный кругозор. Мало кто из западных ученых работал всю жизнь в одном и том же месте.

Я была довольна своим положением в Институте физики НАН Беларуси, но все же соскучилась по науке, ведь моя должность была в первую очередь административной. Поэтому, узнав о имеющейся вакансии постдока в NASA, я решила на нее подаваться.

Интервью с белорусской ученой Яной Король читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая белорусская ученая Яна Король устроилась работать в NASA и рассказала Sputnik, почему ученому необходимо работать по несколько лет в разных местах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БАЖ: Ограничение деятельности "Белсата" будет способствовать распространению пропаганды в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика