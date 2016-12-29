В Костюковичах сегодня торжественно открыли первую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный», сообщили в Костюковичском райисполкоме. Начал работу плавательный бассейн на пять 25-метровых дорожек.

Бассейн рассчитан на прием 20 человек в час. Кроме того, для детворы здесь предусмотрена специальная аквазона с имитацией гейзеров, фонтанчиков, водопадов и горками со спуском в воду.

— Теперь у нас появилась прекрасная возможность заниматься плаванием и оздоровлением населения в собственном бассейне. Ведь до сих пор обучать плаванию школьников возили в бассейны соседних райцентров Климовичи и Краснополье. ФОК построен в густонаселенном микрорайоне Молодежный, поэтому желающих поплавать здесь и оздоровиться найдется предостаточно. К тому же мы ожидаем, что к нам будут ездить заниматься плаванием из соседних районов, а также приграничных районов России, — сказали в райисполкоме.

Вторую очередь строительства ФОКа планируется завершить в 2018 году. Она предусматривает ввод в строй игрового зала с трибуной на 750 мест, спортивных залов для занятий боксом и борьбой, фитнесом, тренажерного зала.

История строительства ФОКа в районе началась в 2008 году, когда была готова проектно-сметная документация. Но из-за финансовых трудностей строительство объекта несколько раз откладывалось. Первый камень в фундамент ФОКа и капсулу с посланием к потомкам заложили в декабре 2013 года, а строительство вела Костюковичская ПМК-260.