﻿ В Костюковичах открыли бассейн. На очереди - игровой зал и тренажерка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Костюковичах открыли бассейн. На очереди - игровой зал и тренажерка

30.12.2016 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Костюковичах сегодня торжественно открыли первую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный», сообщили в Костюковичском райисполкоме. Начал работу плавательный бассейн на пять 25-метровых дорожек.

Бассейн рассчитан на прием 20 человек в час. Кроме того, для детворы здесь предусмотрена специальная аквазона с имитацией гейзеров, фонтанчиков, водопадов и горками со спуском в воду.

— Теперь у нас появилась прекрасная возможность заниматься плаванием и оздоровлением населения в собственном бассейне. Ведь до сих пор обучать плаванию школьников возили в бассейны соседних райцентров Климовичи и Краснополье. ФОК построен в густонаселенном микрорайоне Молодежный, поэтому желающих поплавать здесь и оздоровиться найдется предостаточно. К тому же мы ожидаем, что к нам будут ездить заниматься плаванием из соседних районов, а также приграничных районов России, — сказали в райисполкоме.

Вторую очередь строительства ФОКа планируется завершить в 2018 году. Она предусматривает ввод в строй игрового зала с трибуной на 750 мест, спортивных залов для занятий боксом и борьбой, фитнесом, тренажерного зала.

История строительства ФОКа в районе началась в 2008 году, когда была готова проектно-сметная документация. Но из-за финансовых трудностей строительство объекта несколько раз откладывалось. Первый камень в фундамент ФОКа и капсулу с посланием к потомкам заложили в декабре 2013 года, а строительство вела Костюковичская ПМК-260.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме считают, что в бассейн будут приезжать даже россияне из приграничных районов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Устроиться на работу в NASA и бесплатно сходить на "Звездные войны"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика