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Лукашенко мечтает о средней зарплате для белорусов в 500 долларов

30.12.2016 13:44 — Новости Общества | БелаПАН  
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По словам Лукашенко, для достижения такой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет, — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", — цитирует президента государственное агентство Распоряжение довести средний заработок по стране в 2017 году до 500 долларов США в эквиваленте Лукашенко делал и ранее. Например, 17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ он сказал: "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500". 21 декабря при назначении новых руководителей Администрации президента президент заявил: "500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите — что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем, поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей". Комментируя требования главы государства, экономисты отмечали их несоответствие реальному положению дел. По их оценкам, возможности национальной экономики отражает нынешняя средняя зарплата в Беларуси — около 360 долларов в месяц.
 
 
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По словам Лукашенко, для достижения такой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но...

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