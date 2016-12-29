В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко мечтает о средней зарплате для белорусов в 500 долларов По словам Лукашенко, для достижения такой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но...

По словам Лукашенко, для достижения такой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет, — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", — цитирует президента государственное агентство Распоряжение довести средний заработок по стране в 2017 году до 500 долларов США в эквиваленте Лукашенко делал и ранее. Например, 17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ он сказал: "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500". 21 декабря при назначении новых руководителей Администрации президента президент заявил: "500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите — что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем, поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей". Комментируя требования главы государства, экономисты отмечали их несоответствие реальному положению дел. По их оценкам, возможности национальной экономики отражает нынешняя средняя зарплата в Беларуси — около 360 долларов в месяц.