МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент Лукашенко полагает, что главным событием уходящего года для республики стало то, что беды и несчастья минули Беларусь.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

Глава государства в пятницу посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, находящийся в Столбцовском районе Минской области. У главы государства там поинтересовались, что он в 2016 году считает самым значительным для республики.

"Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

По его словам важно и то, что в республике в уходящем году родилось детей больше, чем в предыдущие.

"И мы уже превысили смертность, значит, мы прибавляем", – заключил он.