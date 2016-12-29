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Лукашенко: самое главное в 2016-м, что несчастья минули Беларусь
30.12.2016 14:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент Лукашенко полагает, что главным событием уходящего года для республики стало то, что беды и несчастья минули Беларусь.
© Sputnik Сергей Гунеев
Глава государства в пятницу посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, находящийся в Столбцовском районе Минской области. У главы государства там поинтересовались, что он в 2016 году считает самым значительным для республики.
"Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну", – цитирует
По его словам важно и то, что в республике в уходящем году родилось детей больше, чем в предыдущие.
"И мы уже превысили смертность, значит, мы прибавляем", – заключил он.
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По словам белорусского лидера, важно и то, что в уходящем году в республике родилось детей больше, чем в 2015-м.
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