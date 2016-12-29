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"Все ради людей". Президент рассказал о главном событии 2016 и лучшем подарке для себя в новом году
30.12.2016 14:29 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко назвал главным событием уходящего 2016 года тот факт, что различные потрясения и несчастья минули Беларусь стороной. И рассказал, какой подарок хотел бы получить в наступающем году. Об этом глава государства сообщил журналистам во время рабочей поездки в Минскую область, пишет
У главы государства, в частности, поинтересовались, какое событие в насыщенном 2016 году оказало или окажет на страну наибольшее влияние. «Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей, чем в предыдущие годы суверенной истории страны. «И мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем», — отметил президент.
Журналисты поинтересовались, есть ли подарок, который мечтает получить глава государства, на что он ответил: «Да, есть — это $ 500 в среднем (средняя зарплата по стране. — Прим. БЕЛТА). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю».
При этом Лукашенко подчеркнул, что для достижения указанной цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия.
«Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Поясняя причины
Президент заверил, что и впредь социальным вопросам в стране будет уделяться самое пристальное внимание.
Как сообщила пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. Президент
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"Кто в это не верит - я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет - с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", - подчеркнул Александр...
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