﻿ "Не вложено ни одного бюджетного рубля". В Минске открыли новый детский сад за 1,3 млн долларов. 21.by
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"Не вложено ни одного бюджетного рубля". В Минске открыли новый детский сад за 1,3 млн долларов

30.12.2016 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В пятницу, 30 декабря, на столичной улице Алибегова заработал новый детский сад. На его открытие пришел глава Минска Андрей Шорец и другие чиновники. Вместе с ними мы прогулялись по учреждению, которое на свои средства построила частная компания, и узнали, чем оно отличается от других.


Детский сад № 105 на улице Алибегова, 20 на собственные средства возвела компания «Топзапэлектро», которая застраивает жильем близлежащий участок. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Гендиректор компании Дмитрий Новиков рассказывает, что детский сад под названием «Калейдоскоп» обошелся им примерно в 26 миллиардов неденоминированных рублей (примерно 1,3 млн долларов).


Кроме Новикова на открытие учреждения пришел глава Минска Андрей Шорец, глава Московского района Александр Крепак и председатель комитета по образованию мэрии Михаил Мирончик. Председатель Мингорисполкома отметил, что на детский садик на 150 мест не затрачено ни одного рубля бюджетных средств, и вручил гендиректору «Топзапэлектро» благодарность в рамке.


Слева направо: заведующая садиком Людмила Потапчук, гендиректор «Топзапэлектро» Дмитрий Новиков, глава Минска Андрей Шорец.

После приветственных слов и перерезания красной ленты заведующая садиком Людмила Потапчук провела экскурсию для почетных гостей. Первым делом направляемся в бассейн, где два раза в неделю будут плавать дети от трех лет.


Следующая остановка — одна из восьми групп. Здесь есть не только отдельное помещение для уличного инвентаря, но и отдельная игровая комната. Также тут установлены бойлеры для подогрева воды, чтобы снизить зависимость от сезонных отключений.






Но в большей степени чиновников заинтересовали двухэтажные детские кровати в спальне. «Все белорусское», — сразу отметила заведующая.

«А как маленький сюда залезет?» — поинтересовался Шорец.

«Это средняя группа, а в ясельках нельзя. В ясельках у нас низкие кроватки», — пояснила заведующая.


После этого гостей повели в спортивный зал и зал хореографии, где дети приготовили для них выступления. Чиновники заняли зрительные места, а ребята танцевали, в том числе - в национальных костюмах под «Чаму ж мне не пець». Потом Шорец и Крепак подарили детям наборы конфет и получили небольшие сувениры от садика.






Детским садом глава Минска остался доволен.

«Очень интересный проект. Очень функциональный и правильный детский сад. Думаю, что мы поручим своим проектировщикам посмотреть и взять отсюда лучшие элементы дальнейшего строительства детских садов», — сказал Шорец и добавил, что за пятилетку планируется полностью решить проблему с местами в детских садах столицы.


 
Теги: Минск
 
 
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Как новый детский сад оценил глава Минска Андрей Шорец - в материале TUT.BY.

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