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Президент Польши приехал на похороны водителя фуры, убитого в Берлине
30.12.2016 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Польский президент Анджей Дуда принял участие в похоронах Лукаша Урбана, водителя, который погиб во время рождественского теракте в Берлине.
© AP/ Matthias Schrader
Вечером
Грузовик, который был использован для совершения теракта, принадлежал польской фирме. Утром в день теракта Урбан намеревался разгрузить товар в Берлине и отправиться в Польшу, однако бы вынужден остаться в Германии и ждать следующего дня. Сообщалось, что он, вероятно, был жив во время атаки и мог оказывать сопротивление, затем террорист застрелил его и скрылся.
Похороны Урбана проходят в пятницу в селе Бани в Западно-Поморском воеводстве Польши. Президент посетил мессу в местном костеле, похороны состоятся в расположенном рядом кладбище.
Ранее глава президентской пресс-службы Марек Магеровский сообщил, что Дуда посетит траурные мероприятия не как президент, а как частное лицо – "как кто-то, кто хочет непосредственно выразить соболезнования и сочувствие семье первой жертвы этого чудовищного террористического акта".
Кроме Дуды в похоронах Урбана принимают участие вице-спикер сейма Йоахим Бруджиниский и глава канцелярии премьер-министра Беата Кемпа.
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Ранее в президентской пресс-службе заявили, что глава государства посетит траурное мероприятие как частное лицо.
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