МИНСК, 30 дек – Sputnik. Польский президент Анджей Дуда принял участие в похоронах Лукаша Урбана, водителя, который погиб во время рождественского теракте в Берлине.



© AP/ Matthias Schrader СМИ: фуру на ярмарке в Берлине остановил автоматический тормоз

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей , собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

Грузовик, который был использован для совершения теракта, принадлежал польской фирме. Утром в день теракта Урбан намеревался разгрузить товар в Берлине и отправиться в Польшу, однако бы вынужден остаться в Германии и ждать следующего дня. Сообщалось, что он, вероятно, был жив во время атаки и мог оказывать сопротивление, затем террорист застрелил его и скрылся.

Похороны Урбана проходят в пятницу в селе Бани в Западно-Поморском воеводстве Польши. Президент посетил мессу в местном костеле, похороны состоятся в расположенном рядом кладбище.

Pan Prezydent Andrzej Duda żegna dziś Łukasza, polskiego bohatera

Dwa lata temu panowie byli prezydenci żegnali Wojciecha, swojego bohatera pic.twitter.com/exkivqfCN1 — Piotr Lis (@Piotr_Lis_) 30 декабря 2016 г.

Ранее глава президентской пресс-службы Марек Магеровский сообщил, что Дуда посетит траурные мероприятия не как президент, а как частное лицо – "как кто-то, кто хочет непосредственно выразить соболезнования и сочувствие семье первой жертвы этого чудовищного террористического акта".

Кроме Дуды в похоронах Урбана принимают участие вице-спикер сейма Йоахим Бруджиниский и глава канцелярии премьер-министра Беата Кемпа.