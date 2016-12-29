Новый 40-квартирный жилой дом торжественно ввели в городском поселке Ушачи, сообщили в местном райисполкоме.

«Последний многоквартирный жилой дом в Ушачах ввели в 2012 году, с 2013-го в районе не строили многоквартирное жилье. Между тем на 1 января этого года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 709 человек, в том числе 50 многодетных семей. Потому в мае и начали строить первый в районе долевой 40-квартирный дом на улице Витебской», — пояснили в райисполкоме.

Заказчик работ — УКС Ушачского района, подрядчик — Шумилинская ПМК-70. Проект разработал «Витебсксельстройпроект». Строительство вели с государственной поддержкой, на проведение инженерно-транспортной инфраструктуры пошли средства из областного бюджета.

Все 40 договоров заключили с дольщиками из числа людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 20 квартир построили для многодетных семей (7 из них государство возместило полную стоимость жилья) и 20 — для семей согласно очереди нуждающихся.

«Всего на 2016 год была предусмотрена кредитная линия в размере 13,2 млрд неденоминированных рублей при общей стоимости строительства чуть более 20 млрд. Собственные средства дольщиков составляли 1,11 млрд. Но с учетом важности этого, по сути, социального объекта, были выделены все необходимые средства кредитных ресурсов», — добавили в райисполкоме.

Хотя сам дом уже введен, но работы по отделке и благоустройству перенесли на более благоприятный период года. Поэтому пока только вручили символический ключ заказчику.

Будущие новоселы пришли посмотреть на результат труда строителей. Несмотря на то, что Новый год эти семьи встретят еще в старом жилье, они уже предвкушают предстоящие приятные хлопоты по обустройству новых квартир.