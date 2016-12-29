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TUT.BY сравнил главные елки в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске. Где лучше?
30.12.2016 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Могилевская елка выше брестской в полтора раза. В Витебске у новогодней красавицы заливают катки, а в Гомеле устанавливают аттракционы для детей. Сравниваем главные елки в столице и областных городах.
Минск
В белорусской столице елок стоит много. Но главной считается новогодняя красавица на Октябрьской площади. Ее высота — около 34 метров. Поэтому ее начинают монтировать еще в ноябре — вначале устанавливают каркас, затем закрепляют хвою и гирлянды. На установку елки в Минске уходит почти 20 дней.
Витебск
Витебская елка еще выше минской — ее «рост» почти 35 метров. Главную елку Придвинья уже восьмой сезон подряд устанавливают в центре площади Победы — самой большой в стране.
В этом году монтаж и оформление символа новогоднего праздника (а затем демонтаж) обойдутся городскому бюджету почти в 62 тысячи долларов.
Конструкция состоит из восьми ярусов, а ее масса — 14,5 тонны. Столько ориентировочно весят 5 азиатских слонов или немногим более 200 человек. Раскосы, стяжные устройства, хомуты и опорные детали крепятся на оси с помощью 265 болтов.
Новогодняя красавица натуральная: пушистость ей создают около 300 елочек различной высоты. Все это великолепие украшает иллюминация из около 9 тысяч лампочек, светодиодных гирлянд, «снежинок» и «сосулек». При этом подсветка экономичная. Мощность каждой лампочки — всего 1 Вт.
Гродно
Главная гродненская елка находится на площади Ленина. Уже несколько лет ее традиционно украшают большими шарами и разноцветными гирляндами.
В целом же, главная елка города остается неизменной уже несколько лет: высота — чуть более 30 метров, 140 игрушек и 600 метров «огоньков». Зато вокруг нее каждый раз появляются новые элементы. Например, в этом году специалисты «Горсвета» поставили на площади несколько больших свечей и символ Нового года — яркую фигуру петуха. Через дорогу — в парке имени Жилибера украсили гирляндами мостики и скульптуры.
Гомель
Главная гомельская ель расположена традиционно на площади Ленина перед драмтеатром. Ее высота — 32 метра. Состоит елка из полутора тысяч искусственных лап.
Новогодняя красавица усеяна сотнями светодиодных огней и светящимися снежинками. Площадка вокруг главной елки в 2016 году превратилась в настоящий зимний городок: аттракционы и развлечения для детей, специальный домик для фотосессий с Дедом Морозом, ярмарка с новогодними игрушками и другими праздничными атрибутами.
Могилев
Главная елка Могилевской области — самая высокая в стране: 37 метров. При этом сам металлический каркас, который является основой «дерева» — всего 27 метров в высоту. Елку собрали из 150 маленьких елочек, вырубленных на лесопосадках во время санитарной работы.
Площадь Ленина около здания облисполкома, где каждый год устанавливают главное новогоднее дерево региона, при этом уже несколько лет не является главной праздничной площадкой Могилева. Концертная программа в ночь на 1 января проходит на площади Славы. Там установлены сцена и искусственная ель поменьше — 20-метровая. Ее купили в 2014 году.
Брест
В Бресте главная елка стоит на площади Ленина. Она в нашем рейтинге самая низкая — всего 24 м. Зато открывали ее с песнями, шутками и частушками. Причем на церемонии присутствовал даже мэр города.
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Могилевская елка выше брестской в полтора раза. В Витебске у новогодней красавицы заливают катки, а в Гомеле устанавливают аттракционы для детей. Сравниваем...
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