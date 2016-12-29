Могилевская елка выше брестской в полтора раза. В Витебске у новогодней красавицы заливают катки, а в Гомеле устанавливают аттракционы для детей. Сравниваем главные елки в столице и областных городах.

Минск

В белорусской столице елок стоит много. Но главной считается новогодняя красавица на Октябрьской площади. Ее высота — около 34 метров. Поэтому ее начинают монтировать еще в ноябре — вначале устанавливают каркас, затем закрепляют хвою и гирлянды. На установку елки в Минске уходит почти 20 дней.



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Витебск

Витебская елка еще выше минской — ее «рост» почти 35 метров. Главную елку Придвинья уже восьмой сезон подряд устанавливают в центре площади Победы — самой большой в стране.



Фото: Александр Артемьев

В этом году монтаж и оформление символа новогоднего праздника (а затем демонтаж) обойдутся городскому бюджету почти в 62 тысячи долларов.

Конструкция состоит из восьми ярусов, а ее масса — 14,5 тонны. Столько ориентировочно весят 5 азиатских слонов или немногим более 200 человек. Раскосы, стяжные устройства, хомуты и опорные детали крепятся на оси с помощью 265 болтов.

Новогодняя красавица натуральная: пушистость ей создают около 300 елочек различной высоты. Все это великолепие украшает иллюминация из около 9 тысяч лампочек, светодиодных гирлянд, «снежинок» и «сосулек». При этом подсветка экономичная. Мощность каждой лампочки — всего 1 Вт.

Гродно

Главная гродненская елка находится на площади Ленина. Уже несколько лет ее традиционно украшают большими шарами и разноцветными гирляндами.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В целом же, главная елка города остается неизменной уже несколько лет: высота — чуть более 30 метров, 140 игрушек и 600 метров «огоньков». Зато вокруг нее каждый раз появляются новые элементы. Например, в этом году специалисты «Горсвета» поставили на площади несколько больших свечей и символ Нового года — яркую фигуру петуха. Через дорогу — в парке имени Жилибера украсили гирляндами мостики и скульптуры.

Гомель

Главная гомельская ель расположена традиционно на площади Ленина перед драмтеатром. Ее высота — 32 метра. Состоит елка из полутора тысяч искусственных лап.





Новогодняя красавица усеяна сотнями светодиодных огней и светящимися снежинками. Площадка вокруг главной елки в 2016 году превратилась в настоящий зимний городок: аттракционы и развлечения для детей, специальный домик для фотосессий с Дедом Морозом, ярмарка с новогодними игрушками и другими праздничными атрибутами.

Могилев

Главная елка Могилевской области — самая высокая в стране: 37 метров. При этом сам металлический каркас, который является основой «дерева» — всего 27 метров в высоту. Елку собрали из 150 маленьких елочек, вырубленных на лесопосадках во время санитарной работы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Площадь Ленина около здания облисполкома, где каждый год устанавливают главное новогоднее дерево региона, при этом уже несколько лет не является главной праздничной площадкой Могилева. Концертная программа в ночь на 1 января проходит на площади Славы. Там установлены сцена и искусственная ель поменьше — 20-метровая. Ее купили в 2014 году.

Брест



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В Бресте главная елка стоит на площади Ленина. Она в нашем рейтинге самая низкая — всего 24 м. Зато открывали ее с песнями, шутками и частушками. Причем на церемонии присутствовал даже мэр города.