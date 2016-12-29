Насыщенная развлекательная программа ожидает всех, кто придет встречать Новый год к главной елке Гомеля, установленной на площади имени Ленина, сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.





Мероприятия начнутся за час до полуночи. Гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа в исполнении лучших вокальных и танцевальных коллективов Гомеля. Прозвучат сеты в исполнении диджеев областного центра, специально приглашенных для участия в мероприятии. Поздравлять горожан с праздником, помимо Деда Мороза и Снегурочки, будут двухметровые роботы-трансформеры. Не обойдется и без сюрпризов. Изюминкой встречи Нового года станет барабанное шоу от профессиональных музыкантов Гомеля.

Не оставят без внимания и самых маленьких жителей областного центра. Для них на площади Ленина в новогоднюю ночь будет работать детский городок с аттракционами, где развлекать и забавлять ребят будут аниматоры. Согреться горячими чаем и кофе, а также подкрепиться кондитерскими и кулинарными изделиями можно будет в специально установленных на площади торговых точках, которые в новогоднюю ночь продолжат работать до 03.00. Концертно-развлекательные программы также пройдут у центральных елок в каждом районе Гомеля.

Организаторы праздника уверены, что встреча Нового года у главной елки города — хорошая примета, а все загаданные рядом с ней желания непременно сбудутся.