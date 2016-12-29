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С камином и гирляндами. В Гродно соседи превратили подъезд в новогоднюю сказку
30.12.2016 16:10 — Новости Общества | Tut.by
В одной из гродненских многоэтажек жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своего квартир, а создали в подъезде настоящую новогоднюю сказку.
— Все гости удивляются и начинают улыбаться и, конечо, восхищаться, видя наш подъезд, — с гордостью говорят жильцы дома № 8 по переулку Поповича областного центра.
Соседи решили, что и подъезд тоже может быть уютным. Соседи собрались, обсудили идею и совместно украсили общие помещения дома к Новому году: соорудили камин, повесили гирлянды, нарисовали картины и поставили елку.
— Идея была совместная. Соседи просто собрались игрушками, что-то докупили, но все остальное — своими руками было сделано. Камин получился из старой коробки из-под телевизора, а елочные игрушки принесли жильцы, — говорит председатель товарищества Светлана Латыш, — мы решили, что и в подъезде должно быть красиво и уютно. Что касается того, что нашу красоту могут украсть или испортить, то дом оборудован видеокамеры — вычислить злоумышленника не составит труда.
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В одной из гродненских многоэтажек жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своего квартир, а создали в подъезде настоящую...
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