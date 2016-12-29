В одной из гродненских многоэтажек жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своего квартир, а создали в подъезде настоящую новогоднюю сказку.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Все гости удивляются и начинают улыбаться и, конечо, восхищаться, видя наш подъезд, — с гордостью говорят жильцы дома № 8 по переулку Поповича областного центра.

Соседи решили, что и подъезд тоже может быть уютным. Соседи собрались, обсудили идею и совместно украсили общие помещения дома к Новому году: соорудили камин, повесили гирлянды, нарисовали картины и поставили елку.



































— Идея была совместная. Соседи просто собрались игрушками, что-то докупили, но все остальное — своими руками было сделано. Камин получился из старой коробки из-под телевизора, а елочные игрушки принесли жильцы, — говорит председатель товарищества Светлана Латыш, — мы решили, что и в подъезде должно быть красиво и уютно. Что касается того, что нашу красоту могут украсть или испортить, то дом оборудован видеокамеры — вычислить злоумышленника не составит труда.

В планах у жильцов необычно украшать подъезд и к другим праздникам.