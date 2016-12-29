Пока всякое высокопоставленное лицо, от председателя сельсовета до кинокритика, подводит свои итоги года, корреспондент Sputnik решила побеседовать о 2016-м с простым белорусом. Найти в Минске простого белоруса оказалось непросто, потому как всякий здесь — не то от богемы, не то от бомонда, так что в роли в меру простого горожанина корреспондент Sputnik попросила выступить инженера одной из минских больниц Егора Расолько.



© REUTERS Vasily Fedosenko Выходные в Минске: куда сходить 31 декабря, 1 и 2 января

Егор коллекционирует огнестрельное оружие и даже снялся в массовке последнего фильма Курейчика — и это выдает в Егоре белоруса отнюдь не простого. В то же время он мечтает переквалифицироваться в айтишника, так что нечто тривиальное есть и в Егоре.

Какие новости в этом году меня взволновали?

Меня взволновала новость про велосипедиста с битой и новость о падении зарплат. Я следил за развитием истории с Чижом и за новостями о милиционере, который сбил женщину. Больше меня особенно ничего не волнует в медийной повестке дня.

Соцсети? Никакой Facebook и Twitter не заменят человеческого общения "ВКонтакте". В вашем "Фейсбуке" все раздражительные, серьезные, обдумывают, как нам обустроить Россию, а "ВКонтакте" пишут милые глупости.

Следил ли я за выборами в США?

Не следил, узнал о победе Трампа, когда ехал в автобусе — кто-то в толпе обсуждал результаты выборов. У меня своих забот хватает, чтобы еще и за этим следить. Трамп сказал, что во внешнюю политику лезть не будет, а наведет порядок в Америке. Если ему до меня нет дела, почему мне до него должно быть? Я думаю о том, как сделать свою жизнь и себя лучше, а не о Трампе.



© REUTERS Shannon Stapleton Трамп пригласил всех на свою инаугурацию

Как сделать жизнь лучше?

Я работаю в больнице, ремонтирую медицинское оборудование. Зарплата у меня около 450 рублей, этого мало. Поэтому я пошел на курсы тестировщика, отдал за это 315 рублей. Теперь нужно подтянуть английский, и курсы стоят чудовищных денег — обойдутся почти в тысячу рублей, но очевидно, что IT — это перспективная сфера, одна из немногих отраслей в Беларуси, которые пока что держатся. К тому же, тема мне близка. Вообще-то я заканчиваю истфак, история всегда была мне интересна, но в ней денег не заработаешь.



© Sputnik Виктор Толочко Самые высокие зарплаты в Беларуси – для знатоков турецкого или иврита

Из последних новостей "айти" — завод имени Орджоникидзе отдали под Парк высоких технологий, на территорию завода можно вместить множество IT-компаний, так что рассуждать о том, перспективна ли сфера IT, не приходится.

А у нас на работе нет перспектив. Летом все в отделе уволились, в какой-то момент из шести человек осталось только двое, приходилось все на себе тянуть, было тяжело. И заплатили мне за это 316 рублей. Я расстроился, записался на курсы, а потом все немного наладилось: и люди пришли, и зарплата поднялась — уже живется немного лучше. Но работать там бессмысленно: если повезет, к пенсии стану ведущим инженером, но получать намного больше от этого не стану, такого будущего мне не хочется.

Во что вкладываю деньги?

В доллары. Хоть с моей зарплатой не особенно вложишь. Стараюсь 50 долларов в месяц откладывать, но и это тяжело. Часть денег уходит на медицину, на тренажерку, на курсы — в итоге на жизнь остается около миллиона.

Где я провел лето?

На Зыбицкой я бываю редко. Был в "Депо", но по барам почти не хожу: я что — дочка миллиардера? У меня нет ни времени, ни денег, ни желания, к тому же, там все напыщенные. Был в "Лавке" на Октябрьской. В целом я только поддерживаю тенденцию — в Минске появляются места, в которых можно потусоваться, просто это не мое. Там так много людей, я не люблю такие толпы. Октябрьская в этом смысле и получше, и попроще.

Вообще я почти не пью, за этот год выпил литра три пива. Не люблю пить.

Долго пытался заставить себя ходить в тренажерку, в этом году удалось. Главное мое хобби — стрельба, в моей небольшой коллекции оружия два дробовика и два пистолета. У меня несколько полок заставлено соответствующей тематической литературой, началось все лет с двенадцати. В восемнадцать получил лицензию, пошел в республиканский стрелково-спортивный клуб — и завертелось.

Я увлекаюсь исторической реконструкцией, правда, на больших фестивалях был только несколько раз. Моя тема — реконструкция времен Великой отечественной войны. Почему не ВКЛ? Это было давно, к тому же, когда реконструируешь побоище времен ВКЛ, и по шлему можно получить, да и огнестрельное оружие мне больше нравится.

Как я решил жилищный вопрос?

Переехать от родителей достаточно сложно. В ближайшей перспективе вряд ли получится. Зарплата — 220 долларов, квартира будет стоить примерно 150 долларов. Так есть ли смысл? В докризисные времена я съезжал от родителей на пару месяцев, но никаких плюсов в этом не было. Родители меня не прессуют: я могу привести девушку, могу — друзей, никто никому не мешает.

Сколько светских раутов я посетил?

Так как увлекаюсь исторической реконструкцией, снимался в фильме Курейчика в массовке. Мой отец — один из людей в форме, которые были на презентации картины в "Галилео". Отец сказал, фильм можно посмотреть однажды, но пересматривать он бы не стал.

Куда я съездил в этом году?

Никуда. В прошлом году было проще, получилось попутешествовать по Беларуси — съездил на несколько дней в Новогрудок и в Гольшаны. А в этом году только на один день выезжал в Новогрудок. В четыре утра на заправке в Мире ели кексы и смотрели мультфильм "Конек-горбунок" — было глупо, но весело.

Чем запомнился год?

В этом году я поставил брекеты. На следующей неделе их снимут, и одну эпопею своей жизни я завершу. Первые пару недель было больно, потом — дорого, а потом привык, как обычный белорус.