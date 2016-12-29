МИНСК, 30 дек — Sputnik. Молодого жителя Гомеля приговорили к девяти годам колонии за изнасилование женщины в мае текущего года, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе областного суда.

Преступление произошло в мае: 23-летний гомельчанин домогался 45-летней женщины. Суд по этому делу проходил в закрытом режиме.

"Суд признал виновным Г. в насильственных действиях сексуального характера, и по ч.3 ст.167 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — сообщили в пресс-службе суда.

К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", — добавили в областном суде.

Известно также, что у гомельчанина это — далеко не первая судимость: ранее он привлекался за кражи и грабежи.