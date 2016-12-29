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Совмин принял допмеры по защите людей, получивших травмы на работе

30.12.2016 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси принял постановление, которым введены дополнительные меры по защите прав граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Совмин принял допмеры по защите людей, получивших травмы на работе
© Sputnik Виталий Аньков
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Соответствующие нормы закреплены в постановлении №1104, которое было подписано премьером Андреем Кобяковым 29 декабря. 

"Документ предусматривает совершенствование порядка оплаты расходов, связанных с ухудшением здоровья лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, с учетом правоприменительной практики и произошедших изменений в законодательстве", – сказали в пресс-службе. 

Так также сообщили, что будет проще оплачивать расходы на дополнительное питание пострадавших, обеспечивать их (при наличии страховки) медизделиями и отдельными средствами социальной реабилитации. Кроме того, расширен перечень случаев, когда страховщики оплачивают расходы по приобретению протезов и иных средств.

По информации Совмина, конкретизированы причины и сроки отказа в удовлетворении заявлений о покупке путевок на санаторно-курортное лечение, а также случаи, при которых за застрахованными пострадавшими сохраняется право на путевку, если они не смогли по уважительным причинам поехать в санаторий.

Основные положения документа вступают в силу после официального опубликования постановления.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет проще оплачивать расходы на дополнительное питание пострадавших, обеспечивать их (при наличии страховки) медизделиями и отдельными средствами социальной...

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