Для президента Беларуси Александра Лукашенко лучшим подарком на Новый год станет средняя зарплата по стране в 500 долларов, рассказал глава государства во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, сообщает БЕЛТА .

Журналисты поинтересовались у Лукашенко, какой подарок он хотел бы получить.

«Это 500 долларов в среднем (средняя зарплата по стране). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», - ответил белорусский лидер.

Вместе с тем он подчеркнул, что для этого необходимо приложить колоссальные усилия, но пообещал, что «мы будем идти к этой цели», чего бы это не стоило.

«Кто в это не верит - я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет - с ними мы расстанемся», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал от правительства «показать прыть» и обеспечить рост зарплат в новом году.