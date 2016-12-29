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Лукашенко рассказал, о каком подарке мечтает на Новый год

30.12.2016 17:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Для президента Беларуси Александра Лукашенко лучшим подарком на Новый год станет средняя зарплата по стране в 500 долларов, рассказал глава государства во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались у Лукашенко, какой подарок он хотел бы получить.

«Это 500 долларов в среднем (средняя зарплата по стране). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», - ответил белорусский лидер.

Вместе с тем он подчеркнул, что для этого необходимо приложить колоссальные усилия, но пообещал, что «мы будем идти к этой цели», чего бы это не стоило.

«Кто в это не верит - я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет - с ними мы расстанемся», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал от правительства «показать прыть» и обеспечить рост зарплат в новом году.

 
 
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По словам президента Беларуси, он хотел бы роста благосостояния населения в 2017 году.

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