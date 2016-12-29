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Жарко хочет видеть больше парней в медвузах
30.12.2016 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Парней необходимо привлекать к профессии медиков, заявил в пятницу вице-премьер Беларуси Василий Жарко в ходе посещения РНПЦ "Мать и дитя".
© Sputnik/ Любоў Каспяровіч
Заместитель премьер-министра высказался о том, что в следующем году необходимо сохранить естественный прирост населения.
"В каждой отрасли своя задача. Если брать здравоохранение и социальную защиту, нам надо сохранить демографический прирост, чтобы население нашей страны не падало. По всем подсчетам, в текущем году население прирастает. В первую очередь за счет снижения общей смертности, смертности лиц в трудоспособном возрасте", — сказал Жарко.
Призвал вице-премьер и сохранить положительные тенденции в сфере защиты материнства. Как отметил Жарко, младенческая смертность сегодня находится на уровне 3 промилле, что является очень хорошим показателем. Он уверен: показатель можно уменьшить до 2,5 промилле.
Высказался Жарко и про медицинское образование. По его словам, если раньше в медвузах на лечебных факультетах было 70-80% молодых людей, то сейчас — девушек.
"Надо смотреть, как привлечь ребят. Необходима профориентация", — уверен Жарко.
Полагает заместитель премьер-министра и то, что каждый абитуриент должен идти туда, "куда зовет сердце".
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Вице-премьер посетил в пятницу РНПЦ "Мать и дитя" и высказался там об основных задачах в здравоохранении.
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