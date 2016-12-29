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Жарко хочет видеть больше парней в медвузах

30.12.2016 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Парней необходимо привлекать к профессии медиков, заявил в пятницу вице-премьер Беларуси Василий Жарко в ходе посещения РНПЦ "Мать и дитя".

Жарко хочет видеть больше парней в медвузах
© Sputnik/ Любоў Каспяровіч
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Заместитель премьер-министра высказался о том, что в следующем году необходимо сохранить естественный прирост населения.

"В каждой отрасли своя задача. Если брать здравоохранение и социальную защиту, нам надо сохранить демографический прирост, чтобы население нашей страны не падало. По всем подсчетам, в текущем году население прирастает. В первую очередь за счет снижения общей смертности, смертности лиц в трудоспособном возрасте", — сказал Жарко.

Призвал вице-премьер и сохранить положительные тенденции в сфере защиты материнства. Как отметил Жарко, младенческая смертность сегодня находится на уровне 3 промилле, что является очень хорошим показателем. Он уверен: показатель можно уменьшить до 2,5 промилле.

Высказался Жарко и про медицинское образование. По его словам, если раньше в медвузах на лечебных факультетах было 70-80% молодых людей, то сейчас — девушек.

"Надо смотреть, как привлечь ребят. Необходима профориентация", — уверен Жарко. 

Полагает заместитель премьер-министра и то, что каждый абитуриент должен идти туда, "куда зовет сердце".

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер посетил в пятницу РНПЦ "Мать и дитя" и высказался там об основных задачах в здравоохранении.

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