﻿ Вице-премьер Жарко выступил за изменение ЦТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вице-премьер Жарко выступил за изменение ЦТ

30.12.2016 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) необходимо сохранить, однако оно нуждается и в изменениях, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в пятницу.

Вице-премьер Жарко выступил за изменение ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Кодекс об образовании изменят в 2017 году

Споры вокруг целесообразности ЦТ проходят в Беларуси уже несколько лет. Президент республики Александр Лукашенко критически высказывался о тестировании и предлагал пересмотреть подход к вступительному испытанию.

"Необходимо совершенствовать образовательный процесс. Василий Жарко считает, что ЦТ должно сохраниться, но в каком-то видоизмененном варианте. По части предметов, например, физике, математике нужно оставить тесты, а где-то важно общение абитуриента с экзаменатором, сказал заместитель премьер-министра", — сообщила в пятницу пресс-служба Совмина.

Аналогичную позицию незадолго до своей отставки высказывал и предыдущий министр образования Михаил Журавков. По его словам, необходимо было добавить к ЦТ собеседования.

Также в минувший четверг новый министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал о том, что в 2017-м году произойдет ряд изменений в кодекс об образовании — центральный документ в сфере.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жарко полагает, что необходимо продолжать совершенствовать образовательный процесс.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко рассказал, о каком подарке мечтает на Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика