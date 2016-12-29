МИНСК, 30 дек — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) необходимо сохранить, однако оно нуждается и в изменениях, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Кодекс об образовании изменят в 2017 году

Споры вокруг целесообразности ЦТ проходят в Беларуси уже несколько лет. Президент республики Александр Лукашенко критически высказывался о тестировании и предлагал пересмотреть подход к вступительному испытанию.

"Необходимо совершенствовать образовательный процесс. Василий Жарко считает, что ЦТ должно сохраниться, но в каком-то видоизмененном варианте. По части предметов, например, физике, математике нужно оставить тесты, а где-то важно общение абитуриента с экзаменатором, сказал заместитель премьер-министра", — сообщила в пятницу пресс-служба Совмина.

Аналогичную позицию незадолго до своей отставки высказывал и предыдущий министр образования Михаил Журавков. По его словам, необходимо было добавить к ЦТ собеседования.

Также в минувший четверг новый министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал о том, что в 2017-м году произойдет ряд изменений в кодекс об образовании — центральный документ в сфере.