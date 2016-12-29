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Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
30.12.2016 18:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент России
В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин подчеркнул важность взаимодействия в интересах укрепления мира и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе.
О безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, а также о развитии евразийских интеграционных процессов российский лидер написал в послании главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.
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