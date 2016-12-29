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Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом

30.12.2016 18:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления лидерам ряда стран. Особое внимание было уделено главам государств, входящих в СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин подчеркнул важность взаимодействия в интересах укрепления мира и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе.

О безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, а также о развитии евразийских интеграционных процессов российский лидер написал в послании главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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Российский лидер отметил плотное сотрудничество со странами Содружества.

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