Президент России Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления лидерам ряда стран. Особое внимание было уделено главам государств, входящих в СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин подчеркнул важность взаимодействия в интересах укрепления мира и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе.

О безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, а также о развитии евразийских интеграционных процессов российский лидер написал в послании главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.