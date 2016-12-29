График работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни определили в Могилеве. В первый день 2017 года они будут работать по графику праздничного дня.



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Больницы и травмопункт будут работать так:

2 января — по графику рабочего дня;

7 января — по графику работы в праздничный день;

21 января — по графику работы в субботний день.

Поликлиники будут работать:

2 января — по графику работы в субботний день;

7 января — по графику работы в праздничный день;

21 января — по графику рабочего дня.