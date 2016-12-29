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Как будут работать в новогодние выходные поликлиники и больницы Могилева
30.12.2016 18:52 — Новости Общества | Tut.by
График работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни определили в Могилеве. В первый день 2017 года они будут работать по графику праздничного дня.
Больницы и травмопункт будут работать так:
2 января — по графику рабочего дня;
Поликлиники будут работать:
2 января — по графику работы в субботний день;
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1 января все будут работать по графику праздничного дня.
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