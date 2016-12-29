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Как будут работать в новогодние выходные поликлиники и больницы Могилева

30.12.2016 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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График работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни определили в Могилеве. В первый день 2017 года они будут работать по графику праздничного дня.


Фото: Reuters

Больницы и травмопункт будут работать так:

2 января — по графику рабочего дня;
7 января — по графику работы в праздничный день;
21 января — по графику работы в субботний день.

Поликлиники будут работать:

2 января — по графику работы в субботний день;
7 января — по графику работы в праздничный день;
21 января — по графику рабочего дня.

 
Теги: Могилев
 
 
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1 января все будут работать по графику праздничного дня.

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