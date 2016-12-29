Из проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии» исключен абзац о «недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытом ношеним религиозных знаков и символов». Об этом говорится в письме Минздрава в адрес Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

«Предложения и замечания Белорусской Православной Церкви приняты во внимание и абзац о „недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности, открытом ношении религиозных знаков и символов“ будет исключен Министерством здравоохранения из проекта», — указано в письме.

Также отмечается, что Минздрав и в дальнейшем будет «содействовать взаимному сотрудничеству».

Напомним, Минздрав решил доработать проект по нормам медицинской этики, после того, как его раскритиковали представители православных и католических кругов. В нем был прописан запрет на ношение религиозных исмволов. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич задался вопросом , почему в этом случае значок партии можно носить, а крестик нет? Его поддержал и глава БПЦ митрополит Павел, который предположил , что запрет на ношение религиозных знаков может вызвать протесты верующих.