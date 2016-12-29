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Из проекта постановления об медэтике исключили абзац о ношении религиозных символов
30.12.2016 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Из проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии» исключен абзац о «недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытом ношеним религиозных знаков и символов». Об этом говорится в письме Минздрава в адрес Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
«Предложения и замечания Белорусской Православной Церкви приняты во внимание и абзац о „недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности, открытом ношении религиозных знаков и символов“ будет исключен Министерством здравоохранения из проекта», — указано в письме.
Также отмечается, что Минздрав и в дальнейшем будет «содействовать взаимному сотрудничеству».
Напомним, Минздрав
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Также отмечается, что Минздрав и в дальнейшем будет "содействовать взаимному сотрудничеству".
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