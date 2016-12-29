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Трезвый Новый год: диджеи радио «МИР» испытали алкотестер в эфире

30.12.2016 18:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Чтобы Новый год прошел спокойно, не следует злоупотреблять алкоголем. Ведь он выветривается не так быстро, как привыкли считать многие. Даже если выпить всего 50 граммов, через полчаса алкотестер покажет наличие серьезной дозы алкоголя в крови. Сколько нужно времени, чтобы последствия застолья не определялись приборами, выяснили диджеи радио «МИР» в Беларуси: в прямом эфире они провели специальную акцию, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Аникович.

«Эта акция должна противостоять пьяным водителям за рулем. Мы хотим показать, какое тлетворное влияние оказывает алкоголь на человеческий организм, на его физическую кондицию и как нельзя быть даже слегка выпившим за рулем», - рассказал диджей радио «МИР» Юрий Царев.

Опыт диджей радио «МИРа» провел на себе. В рюмке - 50 граммов крепкого напитка. За чистотой эксперимента следили сотрудник ГАИ и врач-нарколог. Через 30 минут после приема спиртного тестер показал наличие алкоголя в крови - 2,2 промилле. А допустимая в Беларуси норма - 0,3.

«Нельзя по уровню алкоголя, который мы видим на приборе, сказать о размере дозы. Это зависит от очень многих факторов. Когда человек употреблял, какой вид напитка, закусывал или нет, употреблял ли алкоголь накануне. Это все индивидуально. Но пол-литровая бутылка пива может показать до 1 промилле», - сообщил психиатр-нарколог Павел Прохоров.

Дураки и дороги
 
 
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Диджеи радио «МИР» в Беларуси выяснили, сколько нужно времени, чтобы последствия застолья не определялись приборами - в прямом эфире они провели специальную акцию.

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