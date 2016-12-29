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В Минске открылся первый в стране музей миниатюр
30.12.2016 20:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси открылся первый в стране музей архитектурных миниатюр, в залах которого чувствуешь себя настоящим великаном, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Макеты сделаны из пластика и дерева. Крупные детали печатали на
«Очень хорошая детализация. Например, если это взрыв, то изучали, как должна распасться земля. Если это металл, то смотрели, какая на нем вмятина должна быть», - рассказала управляющий музеем Анастасия Куриленко.
Посетители отмечают, насколько достоверно выполнены достопримечательности Беларуси.
В залах расположены 17 достопримечательностей. В реальности расстояние между церквями и замками составляет сотни километров, в музее достаточно сделать всего пару шагов. Музей
В мире подобных экспозиций не так много - всего около сорока. Самый большой миниатюрный музей расположен в немецком Гамбурге.
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Крупные детали представленных макетов печатали на 3D-принтере, мелкие - делали вручную под увеличительным стеклом.
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