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В Минске открылся первый в стране музей миниатюр

30.12.2016 20:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В столице Беларуси открылся первый в стране музей архитектурных миниатюр, в залах которого чувствуешь себя настоящим великаном, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Макеты сделаны из пластика и дерева. Крупные детали печатали на 3D-принтере, мелкие - делали вручную под увеличительным стеклом. Чтобы точно воспроизвести строения, минские конструкторы месяцами изучали архивы, смотрели чертежи, выезжали на места.

«Очень хорошая детализация. Например, если это взрыв, то изучали, как должна распасться земля. Если это металл, то смотрели, какая на нем вмятина должна быть», - рассказала управляющий музеем Анастасия Куриленко.

Посетители отмечают, насколько достоверно выполнены достопримечательности Беларуси.

В залах расположены 17 достопримечательностей. В реальности расстояние между церквями и замками составляет сотни километров, в музее достаточно сделать всего пару шагов. Музей архитектурных миниатюр помогает преодолеть и расстояние, и время.

В мире подобных экспозиций не так много - всего около сорока. Самый большой миниатюрный музей расположен в немецком Гамбурге.

 
 
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Крупные детали представленных макетов печатали на 3D-принтере, мелкие - делали вручную под увеличительным стеклом.

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