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Помощь старикам: Лукашенко к Новому году привез подарки в дом престарелых
30.12.2016 19:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с
На встрече с президентом постояльцы дома-интерната на жизнь не жалуются, зовут президента в гости и делятся планами. За чашкой чая они вспомнили молодые годы, обсудили политику и вместе исполнили любимые песни.
Встречи с теми, кто нуждается в помощи и заботе, президент проводит каждый год, привозит подарки. Он также призывает и бизнес подключаться к благотворительности.
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