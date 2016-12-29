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Помощь старикам: Лукашенко к Новому году привез подарки в дом престарелых

30.12.2016 19:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками постояльцев дома престарелых, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

На встрече с президентом постояльцы дома-интерната на жизнь не жалуются, зовут президента в гости и делятся планами. За чашкой чая они вспомнили молодые годы, обсудили политику и вместе исполнили любимые песни.

Встречи с теми, кто нуждается в помощи и заботе, президент проводит каждый год, привозит подарки. Он также призывает и бизнес подключаться к благотворительности.

Новый год в СНГ
 
 
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Все постояльцы получили от президента подарки и спели любимые песни за чашкой чая.

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