Говорят, под Новый год все, о чем мечтается, обязательно произойдет и сбудется. Вот и мне очень хотелось почувствовать приближение праздника, вспомнить радость, которую вызывала каждая встреча со сказкой. Тогда самые обычные вещи казались волшебными и чудесными. Я и предположить не могла, что мое желание так неожиданно исполнится…



В 86‑й бригаде связи я встретилась с самым настоящим армейским Дедом Морозом. Вместе со Снегурочкой он спешил поздравлять военнослужащих и семьи офицеров, но по доброте душевной согласился подарить праздничное настроение мне и читателям «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Итак, знакомьтесь: водитель-электрик станции озвучивания (СОЗ‑1030 на базе автомобиля ГАЗ‑66) рядовой Владислав Фурашев. Статный, широкоплечий, с армейской выправкой, он поведал, что не впервые выступает в роли Деда Мороза. Его дебют состоялся в средней школе № 6 города Речицы. Учителям нравилось, что самый высокий в классе парень обладает подходящим тембром голоса. Мощный бас Владислава всегда выделял его среди сверстников. Импонировало педагогам и то, что парень добрый и ответственный.

На время учебы в Гомельском государственном профессионально-техническом колледже электротехники Владислав оставил роль Деда Мороза, но продолжил участвовать в художественной самодеятельности. Он танцевал русские и белорусские народные танцы, пел, играл на электрогитаре. А еще ему нравилось сочинять мелодии, придумывать аранжировки к известным композициям. Когда Владислав окончил колледж по специальности «техник-электрик», его призвали в армию.

— Даже не предполагал, что полгода службы пройдут так насыщенно, — с восхищением говорит Владислав Фурашев.

Вспоминает учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ «Нерушимое братство — 2016». Пробыл там почти три недели, разворачивал станцию озвучивания СОЗ‑1030, следил за тем, чтобы техника работала без сбоев. Раньше видел только в фильмах, а тут увидел своими глазами, как стреляют танки, а военнослужащие десантируются с вертолетов. Поскольку в армии освоил профессию водителя-электрика — научился лучше разбираться в технике.

— А еще во время концертов в нашей бригаде связи я отвечаю за работу звуковой аппаратуры и демонстрирую фильмы. После окончания срочной службы хочу продолжить образование, окончить вуз и стать инженером-энергетиком или инженером-строителем.

Отрадно, что и в армии талантливый парень не забыл о своем увлечении творчеством. Когда офицер по культурно-досуговой работе — начальник клуба 86‑й бригады связи капитан Элеонора Криницкая предложила Владиславу роль Деда Мороза, он сразу же согласился.

— В костюме Деда Мороза стал добрее и веселее. Вспоминаю детство: мы вместе с сестрой в костюмах сказочных персонажей ждем чуда. И вот приходит Дед Мороз, берет нас на руки. Сестра боится, а я с удовольствием общаюсь с ним. Конечно, тогда я и предположить не мог, что когда-нибудь сам стану исполнять роль этого доброго дедушки и дарить праздничное настроение всем вокруг, — признался Владислав Фурашев.

Я же не могу не задать несколько вопросов симпатичной Снегурочке, которая в эти праздничные дни будет помощницей Деда Мороза. Оказывается, уже в четвертый раз костюм Снегурочки примерит начальник аппаратной П‑242 ТН прапорщик Ольга Гормаш. Ее три дочери — Валерия, Антонина и Анастасия — знают, что мама — Снегурочка, и очень этим гордятся. Они уже написали письмо Деду Морозу, указали, какие подарки хотят получить, ждут исполнения желаний.

Ольга признается, что ей нравится дарить радость окружающим еще с детства. Ее мама, Ядвига Викентьевна, работала воспитателем в детском саду, и Ольга участвовала в различных утренниках. Поэтому она помнит ощущение волшебства и ожидание чуда. А сейчас Снегурочка-Ольга больше всего мечтает, чтобы в новом году на всей планете воцарился мир.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото

Дениса Малышица

Пожелания читателям «БВГ»:

— Желаю, чтобы в наступающем году вам сопутствовала удача. Верных целей и стремления к ним, больших успехов в начинаниях. Исполнения заветных желаний, огромной радости в жизни и невероятных чудес! Офицерам и солдатам — взаимопонимания, в семьях — только теплых взаимоотношений. Больше побед в новом году, душевного спокойствия, мира, добра, любви и счастья! Если верить и надеяться — желания обязательно сбудутся! С наступающим Новым годом!