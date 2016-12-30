Вот и пришло время перевернуть последние страницы календаря 2016 года. Каким он был для Вооруженных Сил Республики Беларусь? Конечно, насыщенным мероприятиями ратной учебы, ведь недаром он был объявлен министром обороны нашей страны генерал-лейтенантом Андреем Равковым Годом боевой подготовки. Сегодня мы вспомним самые яркие, на наш взгляд, мероприятия боевой подготовки уходящего года.

1. Непогода нам не страшна

Начало 2016‑го запомнилось комплексной проверкой боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Проводилась она по распоряжению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова. Тогда был отработан целый комплекс учебно-боевых задач с проверкой действенности и эффективности боевых и обеспечивающих систем, а особый акцент был сделан на оценке готовности и способности к решению задач нашего боевого компонента — сил немедленного реагирования.



В мероприятии были задействованы представители всех видов Вооруженных Сил, родов войск. Задействовали части и подразделения специальных войск, была развернута система управления. Во время комплексной проверки использовались Борисовский, Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский и Осиповичский полигоны, аэродромы в Барановичах, Мачулищах, Бобруйске, Лунинце и Боровцах.

Уже в начале марта глава военного ведомства подвел итоги ратного экзамена. В ходе комплексной проверки войскам довелось выполнять задачи на незнакомой местности и в сложных погодных условиях. Воинские части и подразделения Вооруженных Сил продемонстрировали готовность и способность в полной мере выполнить стоящие перед ними задачи.

2. Огненные залпы

Впечатлило своим масштабом командно-штабное учение с ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил. Оно состоялось в начале февраля уходящего года под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил в соответствии с Планом подготовки ракетных войск и артиллерии в 2015/2016 учебном году.



Учение коснулось территорий нескольких районов Гомельской и Брестской областей. Его участниками стали воинские части и подразделения, на вооружении которых состоят комплексы тактических ракет «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «БелГрад», артиллерийские дивизионы, вооруженные дальнобойными орудиями «Мста-Б». Всего в учении было задействовано до 270 единиц техники и свыше 800 человек личного состава.

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Тогда же были проверены новые боевые возможности авиационной техники. На участке местности, включающем в себя территорию бывшего авиационного полигона Полесский, военные летчики на новых самолетах Як‑130 впервые выполнили практические пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух» по светящимся авиационным бомбам (САБ), имитирующим воздушные цели.

3. Самолёты на дороге!..

В мае под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Олега Двигалева прошло летно-тактическое учение (ЛТУ)

с в/ч 54804 с посадкой боевых самолетов на аэродромный участок автомобильной дороги (АУД) в ночных условиях.



В учении были задействованы и самолеты в/ч 19764, и вертолеты в/ч 06752. Тогда белорусские летчики впервые совершили посадку на АУД на двух учебно-боевых самолетах Як‑130. После подготовки к повторному вылету и снаряжения боевых воздушных судов боеприпасами они отправились выполнять задачи на полигон Неман.

Первыми в мире осуществили посадку и взлет с АУД в ночных условиях белорусские штурмовики Су‑25. Тогда же посадку на АУД совершили и два истребителя МиГ‑29.

4. Особое звучание «Полонеза»

Это событие мы, конечно, не могли обойти вниманием, ведь оно имеет особое значение не просто для Вооруженных Сил — для всей нашей страны. 16 июня 2016 года на территории Гомельской области расчетами подразделений ракетных войск и артиллерии были впервые проведены боевые пуски комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», созданного отечественными предприятиями. Успешные стрельбы стали итогом государственных испытаний с целью подтверждения высоких характеристик комплекса при стрельбе на дальность 200 километров.



Уже в августе новое вооружение было закреплено за 77‑м отдельным реактивным артиллерийским дивизионом 336‑й реактивной артиллерийской бригады.

5. Как же без игр?!

Кажется, совсем недавно мы впервые услышали об Армейских международных играх. А сегодня они уже занимают одно из ведущих мест в подготовке войск. Полигоны, на которых проводятся этапы игр, стали международной ареной демонстрации профессионализма военнослужащих. И армии стран-участниц готовятся к ним как к настоящим боевым действиям. Начиная с отделений и взводов, испытывают военнослужащих на практике, отбирают лучших в ротах, бригадах, видах Вооруженных Сил. И все это для того, чтобы составить команду профессионалов, готовых достойно представить свою страну в престижном армейском соревновании.



В ходе «Армейских международных игр — 2016», которые состоялись в России, в шести из восьми конкурсов белорусские военнослужащие поднимались на пьедестал почета. В общемедальном зачете представители наших Вооруженных Сил заняли четвертое место из 19 стран-участниц. А всего в 23 конкурсах игр принимала участие 121 команда из 19 стран мира.

6. Нерушимое братство

В конце августа белорусская земля приветствовала участников совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2016». Миротворцы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана — общей численностью около 1.500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции этих государств — проявили профессионализм и мастерство, слаженность действий при выполнении практических задач миротворческой операции, разыгранной в ходе учения. Всего было задействовано около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.



7. Главный экзамен года

В сентябре 2016 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева состоялось командно-штабное учение Вооруженных Сил. Ему предшествовала тщательная подготовка — два этапа совместной штабной тренировки Вооруженных Сил, командно-штабные тренировки с объединениями, структурными подразделениями Генерального штаба Вооруженных Сил и Министерства обороны Республики Беларусь.

В главном ратном экзамене года участвовали органы управления, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, оперативные группы и подразделения министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также оперативные группы Комитета государственной безопасности и Следственного комитета Республики Беларусь. Было задействовано до 7.500 человек, до 60 боевых танков, до 220 боевых бронированных машин, до 50 артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. В интересах решения задач учения из запаса было призвано около 450 военнообязанных. Действия войск разворачивались сразу на десяти полигонах страны.



В тот же период на полигоне Российской Федерации Ашулук расчеты 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, в/ч 55719 и дежурный боевой расчет в/ч 30151 успешно выполнили боевые пуски из ЗРК С‑300. Противовоздушный бой с участием зенитных ракетных подразделений проводился в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил, он же стал главным этапом тактического учения с боевой стрельбой подразделений ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, включавшего в себя мероприятия перебазирования на российский полигон.

Подготовил подполковник Игорь Жук, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова, Александра Кибика,

Кирилла Франскевича, Александра Иванова, Олега Некало,

Георгия Потапова