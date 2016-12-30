2016 год можно назвать каким угодно — високосным, кризисным, добрым, веселым, лишь эпитет «мирный» среди этих слов отсутствует. Большое количество конфликтов спровоцировало огромный рост числа беженцев, что, в свою очередь, вызвало волну насилия во многих европейских и азиатских странах. И конца-края этим конфликтам нет, потому что решение даже региональных проблем лежит в плоскости компромиссов и договоренностей между крупными державами. Напомним самые горячие точки на нашей планете в 2016 году.

Сирия

В конце года война в Сирии достигла своей самой мрачной фазы, учитывая ее последствия в регионе и влияние на мировые державы. Более четверти миллиона сирийцев были убиты и почти 11 миллионов — около половины населения страны — потеряли крышу над головой. Подъем «Исламского государства», которое в настоящее время контролирует значительную часть восточной Сирии и северо-запад Ирака, вызван применением в данном регионе военных мер таких стран, как Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Россия.



Темпы дипломатических действий оживились отчасти из-за военной операции России в Сирии в сентябре и терактов, совершенных под эгидой ИГИЛ в Париже в ноябре. В то время как растущая интернационализация конфликта представляет множество опасностей, она может также открыть возможности для дипломатии. В декабре Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, призывающую к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии.

Израиль — Палестина

Еще один конфликт, продолжающийся вот уже более 20 лет и рискующий получить серьезное продолжение в будущем году. После смены правительств в Ираке и Ливии, последовавшей за событиями «арабской весны», угроза арабо-израильского противостояния сильно возросла. Теперь Тель-Авиву угрожает не только сирийское отделение «Аль-Каиды» «Фронт аль-Нусра», но и террористы ИГИЛ, у которых к Израилю особый счет.

Неудивительно, что руководство Израиля не предпринимает никаких шагов в отношении Башара Асада, оценивая его угрозу как меньшее зло по сравнению с исламистами.

Турция

На фотографиях из юго-восточного города Диярбакыр, опубликованных недавно в СМИ, молодые боевики с автоматами участвуют в кровавых боях прямо на улицах. Такие изображения передают опасную эскалацию длительного конфликта Турции с Курдской рабочей партией (КРП), в результате которого начиная с 1984 года было убито свыше 30.000 человек. Анкара опасается, что трансграничная курдская солидарность будет способствовать дальнейшему усилению требования автономности.

За последние шесть месяцев конфликт обострился до предела. Обе стороны знают, что военного решения нет, но каждая хочет ослабить другую. Чтобы не допустить этносектантского насилия в Турции, обе стороны должны в срочном порядке положить конец насилию, согласиться на условия прекращения огня и снова сесть за стол переговоров.



Йемен

Возглавляемая Саудовской Аравией война в Йемене — при поддержке США, Великобритании и союзников в Персидском заливе — кипит с марта 2015 года, и конца ей не видно. Проведенные в середине декабря под эгидой ООН мирные переговоры в Швейцарии принесли лишь соглашение о возобновле­нии переговоров. Почти 6.000 человек, как сообщается, были убиты, почти половина из них — мирные жители. Свыше двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще 120.000 покинули страну. Война разрушила и без того слабую инфраструктуру страны, углубила политический раскол. Конфликт угрожает безопасности на Аравийском полу­острове, в частности Саудовской Аравии, поскольку способствует разрастанию сетей «Аль-Каиды» и «Исламского государства».

Ливия

Укрепление ИГИЛ в районе Сирта на средиземноморском побережье Ливии добавило актуальности международным усилиям по преодолению политического кризиса, разрушившего страну.

После военного вмешательства НАТО и свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году всевозможные политические партии, племена и ополченцы стали вести борьбу за власть и контроль над огромными нефтяными и газовыми богатствами страны. С середины 2014 года страну контролировали две враждующие группировки. При посредничестве ООН на свет появилась договоренность о формировании правительства национального единства. Его подписали члены обеих фракций, но у сделки много противников.

Между тем беззаконие продолжается. Тысячи заключенных томятся в тюрьмах без надлежащего судебного рассмотрения, свирепствуют похищения и целенаправленные убийства. Ливия также является основным транзитным узлом для беженцев и мигрантов, пытающихся попасть в Европу из других областей Ближнего Востока и Африки.

Южноазиатский регион

В этой точке мира тоже неспокойно. Самой крупной потенциальной угрозой можно назвать спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море, уже вылившийся в нарушение самолетами и кораблями пространства вокруг насыпных островов, которые Китай объявил своими. Но скорее всего, он и останется в этой фазе.

А вот отношения в паре Китай — Япония сложнее. Обе страны продолжат оспаривать суверенитет островов в Восточно-Китайском море, милитаризируясь и вкладывая значительные средства в развитие армии. Недавно Япония изменила законодательство, разрешив вооруженным силам участвовать в конфликтах за пределами государства. Китай же, в свою очередь, отправляет на патрулирование границ суда, оснащенные противокорабельным вооружением.

Многие военные эксперты видят проблему и в отношении Северной Кореи, которая находится в тяжелейшем экономическом кризисе на фоне разработки Пхеньяном ядерного и водородного оружия.

Другие конфликты

Потенциально горячими точками в своих регионах продолжают оставаться Египет — из-за террористических угроз и политической нестабильности, Афганистан — из-за активности талибов. А Ирак вообще может утратить государственность в нынешнем виде, разорванный пополам в результате конфликта между суннитами и шиитами.

По материалам прессы подготовил Константин Егоров