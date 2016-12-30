Никто так не ждет чудес на Новый год, как детвора. Особенно если в силу житейских обстоятельств им предстоит встречать один из самых волшебных праздников в стенах детских домов, социальных приютов и больниц…

Атмосфера ожидания праздника царила в тот день в доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. К ним в гости приехали военнослужащие 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Как показывает практика, люди в погонах — шефы обязательные и надежные, готовые сделать все от них зависящее, чтобы помочь воспитанникам детских приютов и государственных социально-педагогических учреждений в решении их проблем, поделиться теплом своей души. Они дарят ребятам надежду на лучшее, вселяют в их души веру в добро и чудеса.

— Я очень рад, что нам удалось принять участие в вашем чудесном празднике, — сказал в выступлении перед собравшимися заместитель командира 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Сергей Корнев. — Хочется в этот чудесный день пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы ваши лица всегда сияли от счастья, как сегодня. Пусть в сердцах надолго сохранится ощущение радости и оптимизма, надежда на лучшее, вера в человеческую теплоту и взаимопомощь.

Сегодня 120 омбр — шефы дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Дети, в свою очередь, всегда очень обстоятельно готовятся к приезду желанных гостей. Нарядная елка, стоявшая в центре актового зала, украшалась детьми. Также мальчишки и девчонки сами мастерили поделки, готовили костюмы и танцевальные номера, чтобы порадовать своих гостей. В завершение утренника все дети, воспитатели и гости в погонах встали в один хоровод вокруг наряженной зеленой красавицы.

Капитан Кирилл Франскевич,

«Ваяр»