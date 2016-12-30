Праздничное настроение, веселье и улыбки, радостные лица детей, встречающих гостей в облачении сказочных персонажей, — такая атмосфера царила в тот день в актовом зале отделения детского социального приюта ГУО «Социально-педагогический центр» Борисовского района. По доброй традиции накануне Нового года воспитанников этого государственного социального учреждения посетили представители воинских частей Борисовского гарнизона.

В преддверии 2017 года в гости к воспитанникам социального приюта приехал начальник 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра гвардии полковник Константин Чернецкий. Константин Витальевич от души поздравил ребят с праздником и пожелал им крепкого здоровья, счастья и примерной учебы.



Чтобы в очередной раз «магически» материализовать детские мечты, сделать новогоднюю сказку реальностью, шефы привезли с собой новогодние подарки! Помимо закупленных наборов сладостей Дед Мороз в погонах полковника вручил директору социально-педагогического центра Татьяне Вевель денежный чек на закупку спортивного инвентаря, ремонт помещений и благоустройство детского приюта.

Искорки радости в глазах детворы зажгли и музыканты военного оркестра 197‑го отдельного батальона охраны и обслуживания учебного центра. Играли они так задорно, что под мелодии из известных всем фильмов пускались в пляс не только дети, но и взрослые…

Вот уже четвертый год подряд посильную помощь местному социальному приюту оказывают два известных борисовских предприятия ВПК — ОАО «140‑й ремонтный завод» и ОАО «2566‑й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». Трудовые коллективы предприятий, которые специализируются на выпуске и ремонте военной продукции, перечислили на капитальный ремонт спортивного зала приюта три тысячи рублей.

В очередной раз своим вниманием и теплом согрели детские сердца военнослужащие 7‑го инженерного полка и 110‑го отдельного полка материального обеспечения. Представители этих воинских частей подполковники Владимир Жилевич и Юрий Головчиц преподнесли воспитанникам приюта сладкие подарки и необходимое приюту электрооборудование.

Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

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На днях командующий Западным оперативным командованием генерал-майор Виктор Хренин и представители Офицерского собрания управления ЗОК посетили Гродненский городской социально-педагогический центр. Вместе с ними в гости к детям с особым праздничным подарком прибыл и военный оркестр 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Затем и сами дети поделились с гостями своим праздничным настроением. Дима, Арина, Арсений и другие ребята вместе с офицерами и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой, дружно взявшись за руки, закружились в праздничном хороводе вокруг красавицы елки. Маленькие девочки Меланья, Карина и Анжелика в праздничных нарядах и сверкающих головных уборах очаровательно декламировали новогодние стихи.



После концерта малыши обступили военных: задавали вопросы, обнимали их, искренне радовались желанным гостям. Командующий войсками Западного оперативного командования сердечно поздравил ребятишек, пожелал им всего самого хорошего, чтобы все их детские мечты и заветные желания непременно сбылись. Прощаясь, офицеры подарили своим маленьким друзьям большой комплект настольных развивающих игр, необходимый для учреждения инвентарь.

Директор Гродненского городского социально-педагогического центра Галина Рутковская поблагодарила генерал-майора Виктора Хренина и его спутников, отметила, что у коллектива уже сложилась настоящая, крепкая дружба с военнослужащими, которые всегда готовы поделиться с детьми теплом, заботой и вниманием.

Подполковник Александр Севенко,

«Ваяр»,фото автора