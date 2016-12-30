Новый год во все времена считался семейным праздником. Но, к сожалению, не у всех детей в мире есть родители. Чтобы новогодние праздники для воспитанников государственного учреждения образования «Жодинский детский дом» стали воплощением доброты и волшебства, накануне в гости к ним приехали представители шефских организаций.



В их числе были и военнослужащие 65‑й автомобильной бригады.

Специфика Жодинского детского дома, в отличие от аналогичных социально-педагогических учреждений, состоит в том, что все без исключения его воспитанники имеют особенности психофизического развития. И им, как никому другому, нужно помочь поверить в сказку хотя бы в канун Нового года. Дед Мороз, Снегурочка, проказники-волки и Миша из мультфильма «Маша и Медведь» весело и задорно развлекались с детворой у елки в музыкальном зале детского дома. Ребята пели, танцевали и рассказывали гостям стихотворения. Улыбки на их лицах говорили сами за себя — детям нравился утренник. А еще больше детвора ждала подарков, в числе которых были развивающие комплексы, игрушки и сладкие угощения от гостей.

Самым ответственным моментом для всех было фотографирование. Мальчишки и девчонки от трех до семи лет с радостью обняли своих гостей, а один из мальчиков шепотом, на ухо, чтобы никто не услышал, спросил у заместителя командира 65‑й автомобильной бригады по идеологической работе майора Максима Грака: «Ты будешь моим папой?». Об этом офицер позже сказал…

— К сожалению, так случается, что дети становятся социальными сиротами, и им очень нужна поддержка взрослых, — сказала директор Жодинского детского дома Татьяна Киреева. — Мы очень рады видеть людей в военной форме в стенах нашего учреждения. Они действительно уделяют немало внимания нашим деткам, становятся примером для подражания для мальчиков. Огромное спасибо военнослужащим 65‑й автомобильной бригады и за особенные подарки. Они вручили тематические игрушки — военные грузовики и внедорожники. Дети не выпускают их из рук!





Инициатором поездки офицеров части в детский дом был командир бригады подполковник Константин Каверин. Он выступил на Офицерском собрании с предложением, и все без исключения офицеры поддержали эту идею.

— Чужих детей не бывает, — уверен Константин Николаевич. — Наша воинская часть расположена недалеко от детского дома, а значит, мы должны сотрудничать с педагогами учреж­дения в воспитании детей и помогать им решать возникающие проблемы. Впереди — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Мы знаем, что воспитанники детского дома готовят для нас представление, в свою очередь, и мы планируем сделать несколько приятных сюрпризов для детворы — позовем их в часть, проведем экскурсию по бригаде, накормим настоящей солдатской кашей. Ну и, конечно, покажем им, на что способны настоящие военные машины. Наверняка многие из детей, кроме как на картинках, их и не видели.

Капитан

Александр Иванов,

«Ваяр», фото автора