На одной из тихих и спокойных улиц Бобруйска — отдельно стоящее двухэтажное здание, калитка которого в эти дни открыта. Это детский дом. В канун Нового года и Рождества он собрал под своей крышей неравнодушных людей, пришедших поздравить детей-сирот с наступающими праздниками.

ГУО «Детский дом города Бобруйска» существует с 1945 года. Его стены помнят тысячи сирот. Некоторые из них возвращаются проведать свой первый дом, вновь ненадолго воссоединиться со своей семьей…



В настоящее время в Бобруйском детском доме на улице Пушкина новых родителей ожидают 52 ребенка в возрасте от трех до шести лет. Их воспитанием и обучением занимаются опытные специалисты: психологи, педагоги, музыкальные руководители… Условия проживания приближены к домашним: теплые уютные спальни, комнаты для выполнения уроков, гостиные, игровые залы. На улице оборудована детская площадка.

С виду кажется, что это детский сад. Вот несколько мальчуганов играют в снежки, а рядом с ними мальчики под руководством девочки, из-под шапки которой выглядывают рыжие кудряшки, лепят снеговика… Но трагизм — другого слова я подобрать не могу — в том, что из настоящего детского сада ребят забирают их родители, а здесь такое «чудо» случается очень нечасто.

Время утренней прогулки подошло к концу. Одна из воспитательниц по-армейски построила веселых и разрумянившихся детей в две колонны. Те, взявшись за руки, направились к крыльцу.

— Не стойте раздетым на морозе… Где же ваша шапка? — с материнским упреком спросила меня женщина, выглянувшая из дверей. — А ну бегом внутрь!

Как оказалось, эта женщина — директор детского дома Марина Шарко. Неудивительно, что и я, находясь в ее вот­чине, попал под опеку.

Из разговора с Мариной Николаевной узнал, что совсем скоро прибудут гости — директора городских предприятий и организаций, а также представители воинских частей.

* * *

…И вот шумная ватага ребят помчалась к дверям — из окон увидели: приехали первые гости! Несколько человек в военной форме с подарками в руках появились на пороге. Это военнослужащие в/ч 55719.

Не прошло и несколько минут, а ребята и гости успели подружиться: объятия, улыбки, совсем «взрослые» рукопожатия. Дети с интересом изучали военную форму, замысловатые для них значки на кителях офицеров.

Скоро появились и представители 1562‑й зенитной технической ракетной базы, к ним присоединились другие гости. Дети подарили им новогоднее представление с песнями, танцами. Конечно же, не обошлось без Деда Мороза и его сказочной внучки Снегурочки.

Какая же теплая атмосфера царила в тот день в детском доме!..

«Вообще-то не чудо им больше всего нужно, а родители…» — промелькнула мысль, когда я всматривался в счастливые детские лица. Вдруг кто-то ручонкой обхватил мой указательный палец… Это оказался мальчуган с большими глазами. Прижался ко мне — и как ни в чем не бывало продолжил наблюдать за представлением. А я еще не испытывал в своей жизни отцовского чувства… Одновременно стало и горько на душе: ведь судьба жестоко обошлась с этими милыми созданиями.

— Нам всегда приятно приезжать к вам в гости, дорогие дети, — обратился к ребятишкам начальник 1562 зтрб подполковник Александр Поздняков. — Новый год — особенный праздник, в который случаются настоящие чудеса. Желаю каждому из вас найти добрых, любящих родителей!

— Счастья вам, здоровья и как можно больше улыбок в новом году! — продолжил поздравление заместитель командира в/ч 55719 по идеологической работе майор Дмитрий Киреев. — Отдельно хочется поблагодарить педагогов и воспитателей за их нелегкий труд — быть настоящими матерями для чужих детей сможет далеко не каждый…

А статистика, к сожалению, такова: ежегодно из детского дома в семьи забирают не больше двух десятков малышей… Остальные направляются в школы-интернаты и, можно сказать, по-настоящему вступают в самостоятельную жизнь.

Хочется верить, что 2017 год не будет скупиться на чудеса: пусть каждый из этих ребят найдет свою семью…

Старший лейтенант

Ян Горбанюк,

«Ваяр»