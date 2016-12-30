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Радости под Новый год

30.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Доброй традицией для командования сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны стало поздравление с новогодними праздниками воспитанников дома ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Вот и в канун 2017 года в гостях у ребят вновь побывали воины-десантники.

В этом доме ребенка живут в основном социальные сироты. Большинство детей попали сюда, по сути, по одной и той же причине — пьянства и наркомании родителей… Их жизненные истории кажутся порой неправдоподобно жестокими. Но воспитатели вынуждены подтвердить: все это правда. Печально и то, что сюда попадают и дети, родители которых готовились к рождению желанного ребенка, но когда малыш оказался неизлечимо больным — отказались от него… В канун Нового года тем более очень важно создать праздничную атмосферу для таких детишек.

Военнослужащие командования сил специальных операций ни разу не нарушали новогоднюю традицию. Причем люди в погонах не только поздравляют детишек в праздники, дарят им игрушки и сладости — в любое время они готовы оказать содействие в решении возникающих насущных проблем. Помогают детям всем чем могут.

— Всегда рады, когда в гости приезжают наши друзья в погонах. Их помощь нам не только приятна, но и полезна, — заметила главный врач дома ребенка № 1 Светлана Малашко. — Для наших детишек встреча с военными — настоящий праздник. Ведь некоторые видят защитников Родины впервые, для них так интересно пообщаться с людьми в форме!

Начальник артиллерии командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковник Александр Кутырев от имени командования ССО поблагодарил админи­страцию дома ребенка за нелегкий труд.

— Вы ежедневно отдаете все свои силы на то, чтобы воспитывать деток. Дарите им тепло и заботу. Нам приятно осознавать, что и армия вносит свой, пусть и небольшой вклад в воспитание этих детей, — подчеркнул Александр Сергеевич. — Увидев улыбки ребят, осознаешь, ради чего и ради кого стоит жить, служить и защищать нашу Родину!

По обычаю встреча друзей завершилась утренником. На нем офицеры и солдаты тепло пообщались практически с каждым ребенком, каждому уделили свое внимание. И пусть некоторые детишки чуть стеснялись, это с лихвой окупалось искренностью их улыбок.

Капитан Олег Некало,

«Ваяр», фото автора

 
 
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