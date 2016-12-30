Как известно всем, новогодняя ночь — время исполнения самых сокровенных желаний. Причем каждый человек ждет свершения своего собственного, личного чуда. Один мечтает о поездке в экзотическую страну, другой надеется, что Всевышний дарует мир его дому и здоровье близким, третий ждет, что самая прекрасная девушка скажет: «Согласна», четвертая уверена, что ранним январским утром именно под ее окном остановится Bentley прекрасного принца-олигарха…





Но давным-давно были годы, когда у всех наших соотечественников было одно общее желание. И в новогодние ночи миллионы советских граждан произносили один тост — за Победу! Ту самую Победу, про которую поэт-фронтовик позже сказал: «Одна на всех, мы за ценой не постоим…».

Как известно всем, чудеса новогодней ночи воплощает в жизнь Дед Мороз. Но в те военные годы и добродушный старик в красной шубе не мог принести нашим людям победу. И вся надежда у народа была только на Красную Армию, только на ее бесстрашных бойцов и командиров, на ее жертвенность и ее неисчерпаемую силу…

И вот какие новогодние подарки приносила Красная Армия советским людям в годы войны…

Год 1941‑й. В белоснежных полях под Москвой

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 31 декабря

«В последний час.

I. Войска Западного фронта заняли город Калугу. Поражение генерала Гудериана.

После разгрома под Тулой 2‑й бронетанковой армии генерал-полковника Гудериана войска Западного фронта продолжали решительное наступление, преследуя и громя ее остатки… В ходе боев войсками Западного фронта были разбиты 20, 12, 13, 43, 53 и 57 германские армейские корпуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 137, 131, 31, 296 и 167 пехотных и 19‑й танковой дивизий и 2‑я бригада СС, переброшенная на самолетах из Кракова… После освобождения от противника городов Наро-Фоминск, Угодский Завод, Алексин, Таруса, Щёкино, Одоев, Черепеть, Перемышль, Лихвин, Козельск и сотен поселков, сел и деревень — нашими войсками 30 декабря с боем взят г. КАЛУГА. В городе Калуга захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.

II. Трофеи войск Юго-Западного фронта за период с 7 по 25 декабря.

В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта с 7 по 25 декабря ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий — 456, минометов — 163, пулеметов — 555, автоматов — 257, танков — 25, бронемашин — 7, автомашин — 1.479, мотоциклов — 239, самолетов — 5, радиостанций — 14, зенитно-пулеметных установок — 29, мин — свыше 8.700, винтовочных патронов — около 700.000, кабеля телефонного — 173 километра и другое военное имущество.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: 56 танков, 8 бронемашин, 35 орудий, 10 самолетов, 2.678 автомашин и свыше 1.700 повозок с грузом и другое военное снаряжение.



За время с 7 по 25 декабря противник потерял убитыми и ранеными свыше 20 тысяч солдат и офицеров.

Войсками Юго-Западного фронта освобождены от немецких оккупантов сотни населенных пунктов».

Год 1942‑й. Изрытая снарядами, гудела степь, стоял над Сталинградом горький дым

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 31 декабря.

«ИТОГИ 6‑НЕДЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ СТАЛИНГРАДА.

..В ходе шестинедельных боев на подступах Сталинграда наши войска освободили от немецко-фашистских захватчиков 1.589 населенных пунктов. За время наступления с 19 ноября 1942 г. Красная Армия в краткий срок успешно провела труднейшую операцию, окружив плотным кольцом 22 дивизии противника в районе Сталинграда.

Красная Армия разгромила в целом 36 дивизий, из них 6 танковых, и нанесла тяжелые потери 7 дивизиям противника. За этот период немецко-фашистские войска потеряли убитыми 175.000 солдат и офицеров; наши войска взяли в плен 137.650 солдат и офицеров противника. Нашими войсками захвачены трофеи: самолетов — 572, танков — 2.064, орудий — 4.451, минометов — 2.734, пулеметов‑автоматов — 15.954, противотанковых ружей — 3.703, винтовок — 137.850, снарядов — более 5.000.000, патронов — свыше 50.000.000, вагонов — 2.120, паровозов — 46, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 434, автомашин — 15.049, лошадей — 15.783, мотоциклов — 3.228 и большое количество другого военного имущества.

За это же время нашими войсками уничтожено немецких самолетов — 1.249, танков — 1.187, орудий — 1.459, минометов — 755, автомашин — 5.135 и много другого военного имущества».

Год 1943‑й. Наконец-то нам дали приказ наступать — отбирать наши пяди и крохи

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 31 декабря.

«В течение 31 декабря западнее НЕВЕЛЯ наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населенных пунктов и среди них АСТРИЛОВО, АЛЯБЛЕВО, МИШОВО, БАЛАКИРЕВА, МОСЕЕВО, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ПОГРЕБИЩЕ, ГОРОДИЩЕ, ЩЕРБАКИ, ДЕМЕШКИНО, КОПАЧЁВО.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в результате которых выбили противника из нескольких сильно укрепленных опорных пунктов его обороны и перерезали шоссе ВИТЕБСК — ОРША.

Войска 1‑го УКРАИНСКОГО фронта в результате смелого маневра и решительного штурма овладели областным центром Украины городом и железнодорожным узлом ЖИТОМИР, а также с боями заняли более 150 населенных пунктов, в том числе районный центр Винницкой области город ПОГРЕБИЩЕ, крупные населенные пункты ЛУГИНКИ, КРАСНОСТАВЬЕ, КОЛЦКИЕ, ОСТАПЫ, РАДГОЩА, БОНДАРЕВКА, УЩИЦА, СУШКИ, СТАРАЯ БУДА, ВАЦЛАВПОЛЬ, КОЛОДИЕВКА, ВЫШПОЛЬ, ВЕРЕСЫ, ПЕСКИ, ВЕРТОКИЕВКА, КОДНЯ, СКАКОВКА, БОЛЬШИЕ НИЗГУРЦЫ, ЖУРБИНЦЫ, НЕМИРИНЦЫ, СТАРОСТИНЦЫ, НОВОФАСТОВ, ШАЛИЕВКА, ШАМРАЕВКА, ПОЛОГИ, ТРОСТЯНСКАЯ НОВОСЕЛИЦА, СТЕПАНОВКА и железнодорожные станции ЛУГИНЫ, ЕМЕЛЬЯНОВКА, ПРЯЖЕВО, КОДНЯ, МАХАРИНЦЫ, РАСТОВИЦА, ЗАРУДИНЦЫ, РЖЕВУССКАЯ.

В излучине ДНЕПРА, западнее ЗАПОРОЖЬЯ, наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населенных пунктов; среди них АЛЕКСАНДРОВКА, КРАСНЫЙ, КАТЕЩИНО, ВЛАДИМИРСКИЙ, МИРОЛЮБОВКА, ЖМЕРИНО».





Год 1944‑й. Необъятно поле то, да за Буг-рекой, много крови пролито нашей и чужой.

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 31 декабря.

«В течение 31 декабря юго-восточнее и южнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска овладели на территории Чехословакии населенными пунктами БОЗИТА, КУРТАНИ, СУГА, ПИЛИШ, РОМГАНЬ, а также с боями заняли на территории Венгрии населенные пункты МИХАЛИ-ГЕРГЕ, КИШ-ГЕРГЕ, ПИЛИНЫ, ФЕЛФАЛУ, НОГРАД-ЛУДАНЬ, САКАЛ и железнодорожные станции НОГРАД-ЛУДАНЬ, САКАЛ. Одновременно юго-западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска овладели на территории Чехословакии населенными пунктами ЧЕЛАРИ, ГЛАБОШОВЦЕ, ЗОМБОР, КЯРОВ, СКЛАБИНА, НОВАЯ ВЕСЬ, ОБЕЦКОВ, МАЛЫЙ КРТИШ, ЧЕБОВЦЕ. Таким образом, наши войска полностью очистили от противника венгерскую территорию от устья реки ИПЕЛЬ до пограничного города ШАТОРАЛЬЯ-УЙХЕЛЬ. В боях за 30 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 540 немецких и венгерских солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых заняли более 300 кварталов в западной части города.

Одновременно наши войска закончили ликвидацию окруженных частей противника в горно-лесистом районе северо-западнее БУДАПЕШТА, заняв при этом населенные пункты ДЕМЕШ, ПИЛИШ-МОРОТ, БАШАХАРЦ. По предварительным данным, за время боев по ликвидации окруженных частей противника в районе северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен 5.390 немецких и венгерских солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 42, самоходных орудий — 36, орудий разных калибров — 34, бронетранспортеров — 55, автомашин — 782, тракторов и тягачей — 18, прицепов с военным имуществом — 113, мотоциклов — 68, паровозов — 14, железнодорожных эшелонов — 5, понтонов — 21 и много другого военного имущества».

Вместо эпилога. Год 1945‑й. Едут, едут по Берлину наши казаки!

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 2 мая.

«Войска 1‑го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием Маршала Советского Союза ЖУКОВА при содействии войск 1‑го УКРАИНСКОГО фронта под командованием Маршала Советского Союза КОНЕВА после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом БЕРЛИН — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны БЕРЛИНА генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен».

Оперативная сводка Совинформ­бюро за 15 мая.

«Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен».

Подготовил Андрей Данилов, «Ваяр»