На Витебщине есть деревня с названием символа 2017 года по восточному календарю. Корреспонденты «Витебских вестей» навестили местных жителей.





Приехав в Жарский сельсовет Ушачского района, узнали, что мы не оригинальны. Руководитель местной власти Светлана Михейка сообщила, что накануне здесь побывали коллеги из республиканского издания.

Деревня Петухи известна с 1833 года в составе имения Жары Лепельского уезда. В 1846-м им владела помещица по фамилии Григорович. Существует легенда, что однажды один из панов проиграл деревню в карты. Новым хозяином стал помещик из Освеи (сейчас Верхнедвинский район), который привез оттуда своих людей.

Прежнее название — Застенок

Откуда взялось название Петухи, нынешние жители не знают. Но на протяжении большей части своей истории деревня имела второе неофициальное название — Застенок. Даже в 1980-х в округе ее именовали только так. А в 1950-х в метриках некоторых детей секретарь сельсовета указывал местом рождения народное название деревни.

По всей видимости, после революции Застенок для тогдашних властей звучал неблагозвучно и ассоциировался с тюрьмой. В 1930 году здесь создали колхоз, и подобное название и вовсе выглядело несуразно.





Однако в свое время слово «застенок» звучало гордо. Это были участки земли, которые не вошли в крестьянские наделы и оставались за границей (за стеной) населенных пунктов. Их сдавали в аренду представителям мелкой шляхты, которые создавали хутора или небольшие поселения. Отсюда пошел термин «засцянковая шляхта». А возможно, нынешнее официальное название деревни произошло от задиристого и горделивого характера ее жителей. Об этих качествах мелкого дворянства свидетельствует комедия Винцента Дунина-Мартинкевича «Пінская шляхта».

Впрочем, после войны здесь жила семья Петуховых. Но большинство сельчан (в 1969 году — 21 двор и 76 человек) носили фамилию Шарко.

Читающая деревня и белорусская украинка

Сегодня в Петухах шесть хат, в них проживают девять человек. Местный почтальон Алла Ступко рассказала, что газеты и журналы приходят в каждый дом.

Старейшей жительнице Петухов Галине Шарко 85-й год, родом она из Украины. После семилетки Галина Михайловна работала в небольшой газете, издававшейся при сельхозтехнике. Когда редакцию перевели в райцентр, девушку направили на технические курсы и затем послали на железную дорогу в Закарпатье.

Там в воинской части служил белорус Иван Шарко, которому приглянулась украинская дивчина. В 1953-м они поженились, а в 1955-м приехали на родину солдата с двумя сыновьями-близнецами Василием и Иваном. А здесь родились дочь Любовь (у нее в паспорте местом рождения значится Застенок) и младший сын Анатолий.





В колхозе «Чырвоны прамень» Галина Михайловна сначала работала дояркой, затем полеводом. Была депутатом Жарского сельсовета от Петуховского избирательного округа. Об этом свидетельствует удостоверение, выданное в 1971 году.

С детства Галина Михайловна увлекается вышивкой, училась от бабушки. До выхода на пенсию времени особо не было — дети, хозяйство, работа. Ну, а потом душа разгулялась. От рушников и подушек мастерица перешла к вышивке картин. Первой была «Руслан и Людмила», теперь трудится над «Павлином».





Сейчас у матери гостит приехавшая из Саратова Люба. Она шутит: маму из Украины в Беларусь привез солдат, а ее — увез из Беларуси в Россию. С будущим мужем, солдатом-срочником, Любовь Ивановна познакомилась в поезде — после окончания Полоцкого педучилища вместе с подругами для романтики поехала работать по специальности в Казахстан.

Современное шале

Александр и Татьяна Ситкевичи переехали в Петухи из Новополоцка, оставив детям трехкомнатную квартиру. До выхода на пенсию Татьяна Михайловна была монтажницей на заводе «Измеритель», глава семьи — отставной военный. У супругов трое детей: Артем живет в Новополоцке, Светлана — в агрогородке Ильюшино Ушачского района, Оксана — в Полоцке.





Дом семьи Ситкевичей — старинной конструкции, когда-то состоял из четырех помещений (сеней, кладовки и двух жилых), имел два входа — с улицы и со двора. В 1936 году его перевезли из Ивацевичей Брестской области прадед хозяйки Макар Николаев и прабабка Агата. После них здесь жила двоюродная бабушка Ирина, которая и оставила дом в наследство Татьяне.





Внешне постройка ничем не примечательна, а вот внутри антураж вызывает удивление. Хозяева реконструировали жилье в стиле швейцарского шале, главный элемент которого — бревенчатые стены. Современным интерьер делают стеклопакеты на окнах и многофункциональная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Есть даже стиральная машина — при том, что дом без водопровода.

Новый год к нам мчится

Встреча Нового года в Петухах пройдет без лишней суеты. Представители старшего поколения, как и большинство их ровесников в сельской местности, лягут спать в привычное время.

Более молодые соберутся за праздничным столом. Хлопок шампанского раздастся и в доме Ситкевичей. В гости к Татьяне Михайловне придут Любовь Ивановна и Лидия Петровна Дайлиденок. Три подруги-одноклассницы, родившиеся в год Петуха, вспомнят детство и юность. Может, и засидятся до третьих петухов.