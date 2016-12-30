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Топ-10 событий в Витебской области в 2016 году
31.12.2016 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Чем жил северный регион в 2016 году? Что больше всего волновало его жителей? Каждый день витебская редакция TUT.BY следила за новостями, оперативно на них реагировала и сообщала о них читателям. Но в обзор итогов года мы отобрали всего 10 событий, к которым было приковано внимание не только жителей Придвинского края, но и всей страны.
Витебляне приостановили стройку Софийского собора
Беспрецендетный в Витебске случай — общественность
Идея построить в Витебске копию одноименного полоцкого храма по образцу XI века вызвала протест среди горожан. Он длился несколько месяцев: горожане подписывали петиции, письма в разные инстанции, проводили встречи в парке. В конце октября горисполком
Витебская ГЭС начала вырабатывать энергию
Первую энергию из воды
ГЭС будет вырабатывать 138 миллионов киловатт ежегодно. Этого хватит, например, чтобы обеспечить весь Витебский район. Работа электростанции снизит потребление углеводородов, которые Беларусь покупает в России.
На птицефабрику вернулась руководитель
Анна Шарейко — гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики, почти два года находилась под стражей. 10 июня ее освободили в зале Верховного суда и сняли судимость. Главу фабрики обвиняли в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Через пару дней, 13 июня, она
А в августе Анна Васильевна
Золото на Олимпиаде — в прыжках на батуте
Батутист из Витебска Владислав Гончаров
Благодаря Владиславу белорусы впервые в истории завоевали олимпийскую награду в прыжках на батуте. Этот вид спорта включили в программу Игр в 2000 году в Сиднее, отечественные спортсмены не раз были близки к попаданию на пьедестал, но до Олимпиады в Рио взойти на него никак не могли. Атлет из Витебска сбил эту невезучую планку.
У 21-летнего парня появилась и государственная награда — орден Отечества III степени (от президента страны), а также звание «Почетный гражданин города Витебска». Белорусские журналисты назвали Владислава Гончарова лучшим спортсменом 2016 года.
Золото на Паралимпиаде — в фехтовании на колясках
На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро наша страна вошла в топ-20 медального зачета: белорусские спортсмены привезли 8 золотых медалей и две бронзы. Одна из наград высшей пробы —
Прапорщик милиции спас ребенка
2 марта, накануне Дня белорусской милиции, прапорщик Железнодорожного отдела департамента охраны города Витебска Сергей Баталко
Позднее глава МВД Игорь Шуневич вручил милиционеру наградной кортик. Отметили его и местные власти — дали звание «Витебчанин года».
Полковник милиции ехал пьяным за рулем
Вечером 20 февраля на Московском проспекте житель Витебска Артур Ярош и его девушка Алина, водитель Toyota,
За
Под Витебском 700 дачников спасают озеро
Под Витебском дачники толокой
Подобный пример спасения природного объекта, организованный обычными людьми без всякого коммерческого интереса, — пока единственный в Беларуси.
Парень залез на кран, требуя выплаты зарплаты
В Витебске живут целеустремленные и брутальные мужчины. В конце апреля о простом строителе Дмитрии Столярове узнала вся республика — он
Вскоре мужчине
«Славянский базар» отметил 25-летие
В 2016-м «Славянский базар» отпраздновал свое 25-летие. Впервые за эти годы на фестивале
Шествие, похоже, понравилось горожанам больше традиционных «дедморозовских» парадов перед Новым годом. Во-первых, это была премьера, а все новое — интересно, во-вторых, организаторы постарались сделать яркое зрелище. На параде был даже знаменитый витебский июльский дождь — ведь ни один фестиваль без него не обходился. «Дождь» изобразили две машины-поливалки и артисты с лейками.
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Каждый день витебская редакция TUT.BY следила за новостями, оперативно на них реагировала и сообщала о них вам. Но в обзор итогов года мы отобрали всего 10 событий, к...
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