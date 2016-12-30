Чем жил северный регион в 2016 году? Что больше всего волновало его жителей? Каждый день витебская редакция TUT.BY следила за новостями, оперативно на них реагировала и сообщала о них читателям. Но в обзор итогов года мы отобрали всего 10 событий, к которым было приковано внимание не только жителей Придвинского края, но и всей страны.

Витебляне приостановили стройку Софийского собора

Беспрецендетный в Витебске случай — общественность повлияла на совместный проект светских и религиозных властей. В парке Партизанской славы убрали забор вокруг стройплощадки Софийского собора.

Идея построить в Витебске копию одноименного полоцкого храма по образцу XI века вызвала протест среди горожан. Он длился несколько месяцев: горожане подписывали петиции, письма в разные инстанции, проводили встречи в парке. В конце октября горисполком приостановил работы на объекте и рекомендовал епархии откорректировать проект.



Горожане общаются с представителями горисполкома возле забора, которым обнесли площадку под строительство Софийского собора. 14 октября 2016 года. Фото: Игорь Матвеев

Витебская ГЭС начала вырабатывать энергию

Первую энергию из воды получили на Витебской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции в стране. Строительство станции практически завершили. Впереди — запуск и благоустройство. Ожидается, что полностью объект заработает весной 2017 года.

ГЭС будет вырабатывать 138 миллионов киловатт ежегодно. Этого хватит, например, чтобы обеспечить весь Витебский район. Работа электростанции снизит потребление углеводородов, которые Беларусь покупает в России.



Витебскую ГЭС помогают строить китайцы.

На птицефабрику вернулась руководитель

Анна Шарейко — гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики, почти два года находилась под стражей. 10 июня ее освободили в зале Верховного суда и сняли судимость. Главу фабрики обвиняли в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Через пару дней, 13 июня, она вернулась на работу . На предприятии ее встретили цветами, плакатами, караваем и слезами радости.

А в августе Анна Васильевна вышла замуж за литовского бизнесмена Вальдемараса Норкуса и взяла фамилию супруга. Менее чем через полгода после возращения на фабрику руководителя в Верховье торжественно открыли новый завод по производству комбикормов. Это уникальный для белорусского птицеводства проект, отметил представитель Минсельхозпрода.



Встреча Анны Норкус (тогда еще Шарейко) на Витебской бройлерной птицефабрике. 13 июня 2016 года. Фото: Игорь Матвеев

Золото на Олимпиаде — в прыжках на батуте

Батутист из Витебска Владислав Гончаров принес единственное золото в копилку олимпийской команды Беларуси на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В финале он опередил двух китайцев — Дон Дона и Гао Лэя, которые многим казались непобедимыми.

Благодаря Владиславу белорусы впервые в истории завоевали олимпийскую награду в прыжках на батуте. Этот вид спорта включили в программу Игр в 2000 году в Сиднее, отечественные спортсмены не раз были близки к попаданию на пьедестал, но до Олимпиады в Рио взойти на него никак не могли. Атлет из Витебска сбил эту невезучую планку.

У 21-летнего парня появилась и государственная награда — орден Отечества III степени (от президента страны), а также звание «Почетный гражданин города Витебска». Белорусские журналисты назвали Владислава Гончарова лучшим спортсменом 2016 года.



Владислав Гончаров и его тренер Ольга Власова на торжественной встрече в СДЮШОР № 1, где учится победитель Олимпиады. 24 августа 2016 года. Фото: Игорь Матвеев

Золото на Паралимпиаде — в фехтовании на колясках

На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро наша страна вошла в топ-20 медального зачета: белорусские спортсмены привезли 8 золотых медалей и две бронзы. Одна из наград высшей пробы — на счету фехтовальщика-колясочника из Полоцка Андрея Праневича. Он завоевал ее, одержав верх над Аммаром Али из Ирака (15:14) в напряженном финальном поединке шпажистов в категории «В».



Андрей Праневич. Фото: Reuters

Прапорщик милиции спас ребенка

2 марта, накануне Дня белорусской милиции, прапорщик Железнодорожного отдела департамента охраны города Витебска Сергей Баталко закрыл собой ребенка от наезда машины, и она сбила его самого. Сразу после сообщений об этом поступке мужчина стал самым медийным сотрудником правоохранительных органов в стране.

Позднее глава МВД Игорь Шуневич вручил милиционеру наградной кортик. Отметили его и местные власти — дали звание «Витебчанин года».



Сергей Баталко. Фото: Игорь Матвеев

Полковник милиции ехал пьяным за рулем

Вечером 20 февраля на Московском проспекте житель Витебска Артур Ярош и его девушка Алина, водитель Toyota, задержали за рулем Hyundai Sonata пьяного начальника Первомайского РОВД Сергея Сорокина, забрали у него ключи зажигания и вызвали ГАИ. В машине с правоохранителем ехала его мать. Они утверждали, что машину вела именно она. А Артур и его девушка занимались самоуправством и вымогательством.

За резонансным судом по этому делу следила вся Беларусь. В итоге милиционера признали виновным, а его мать оштрафовали за дачу заведомо ложных показаний. Министр внутренних дел Игорь Шуневич констатировал: «Такие люди не могут работать в органах». 12 мая он подписал заключение об увольнении начальника Первомайского РОВД Витебска из милиции.



В первом ряду — инспекторы ГАИ, за ними — Артур и Алина, в последнем ряду — полковник милиции. 18 апреля 2016 года. Фото: Игорь Матвеев

Под Витебском 700 дачников спасают озеро

Под Витебском дачники толокой спасают от гибели озеро Домановское, которое сильно заросло. А помогает им в этом «водяная корова» — так называют белого амура. Народ пустил по кругу шапку и купил эту травоядную рыбу. В одной связке с дачниками — местные власти и ученые: помогают чем могут.

Подобный пример спасения природного объекта, организованный обычными людьми без всякого коммерческого интереса, — пока единственный в Беларуси.



Одна из дачниц — Елизавета Соловьева, показывает на заросшую часть озера, где рыбе-спасительнице предстоит еще много работы. Фото: Игорь Матвеев

Парень залез на кран, требуя выплаты зарплаты

В Витебске живут целеустремленные и брутальные мужчины. В конце апреля о простом строителе Дмитрии Столярове узнала вся республика — он взобрался на башенный кран в Минске, требуя выплатить более 70 млн неденоминированных рублей, которые ему задолжали несколько фирм. Почти 5 часов парень мерз на ветру на стреле крана на высоте примерно 15-этажного дома, отстаивая не только свои права, но и обманутых товарищей.

Вскоре мужчине вернули часть денег. Позже расплатились и остальные должники — практически все долги погашены. Сейчас Дмитрий работает строителем в России.



Дмитрий Столяров на кране в Минске. 28 апреля 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Славянский базар» отметил 25-летие

В 2016-м «Славянский базар» отпраздновал свое 25-летие. Впервые за эти годы на фестивале прошел парад . В нем участвовало более 1000 человек.

Шествие, похоже, понравилось горожанам больше традиционных «дедморозовских» парадов перед Новым годом. Во-первых, это была премьера, а все новое — интересно, во-вторых, организаторы постарались сделать яркое зрелище. На параде был даже знаменитый витебский июльский дождь — ведь ни один фестиваль без него не обходился. «Дождь» изобразили две машины-поливалки и артисты с лейками.



Парад на «Славянском базаре». 14 июля 2016 года. Фото: Игорь Матвеев