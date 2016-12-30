На представление «Когда часы двенадцать бьют» приглашаем жителей и гостей города на площадь Ленина к новогодней елке.





Танцевально-развлекательная программа начнется 1 января 2017 года в 1.00. В программе шутки, песни, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В 1.30 всех ждет праздничный фейерверк. Гулянья продолжатся до 3.00.

Оргкомитет