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Как рождается символ Нового года. Видео TUT.BY

31.12.2016 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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По восточному календарю наступает год огненного петуха. Астрологи называют его символом энергии и новых начинаний. Они говорят, что пришло время отбросить все страхи и, наконец, рискнуть для того, чтобы изменить свою жизнь.

Чтобы петух появился на свет, нужен ровно 21 день. Чтобы увидеть, как рождается символ Нового года, журналисты TUT.BY съездили на Первую минскую птицефабрику. Все подробности — в нашем видео. С праздником!

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Чтобы увидеть, как рождается символ Нового гола, журналисты TUT.BY съездили на Первую минскую птицефабрику. Все подробности - в нашем видео.

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