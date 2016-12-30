По восточному календарю наступает год огненного петуха. Астрологи называют его символом энергии и новых начинаний. Они говорят, что пришло время отбросить все страхи и, наконец, рискнуть для того, чтобы изменить свою жизнь.

Чтобы петух появился на свет, нужен ровно 21 день. Чтобы увидеть, как рождается символ Нового года, журналисты TUT.BY съездили на Первую минскую птицефабрику. Все подробности — в нашем видео. С праздником!

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