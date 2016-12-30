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Как рождается символ Нового года. Видео TUT.BY
31.12.2016 08:31 — Новости Общества | Tut.by
По восточному календарю наступает год огненного петуха.
Чтобы петух появился на свет, нужен ровно 21 день. Чтобы увидеть, как рождается символ Нового года, журналисты TUT.BY съездили на Первую минскую птицефабрику. Все подробности — в нашем видео. С праздником!
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Чтобы увидеть, как рождается символ Нового гола, журналисты TUT.BY съездили на Первую минскую птицефабрику. Все подробности - в нашем видео.
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