МИНСК, 30 дек – Sputnik. Белорусские телеканалы 31 декабря и 1 января подготовили много интересных передач, шоу и телефильмов, выяснил Sputnik после изучения новогодней программы ТВ.

Показывать новогодние программы многие телеканалы уже начали: так, зрители за неделю могли несколько раз посмотреть "Иронию судьбы", "Чародеев" и другие советские фильмы. Самое интересное отечественные телеканалы приготовили на ближайшие субботу и воскресенье.

Телеканал "Беларусь 1": Тео, Солодуха и марафон

На главном телеканале страны – "Беларусь 1" – обещают прямой эфир на протяжении 31 декабря, с 9:00 до 21:00. В это время пройдут пять прямых включений в рамках марафона "Беларусь встречает Новый год". Вести передачи будут пять лиц телеканала – от Алены Спиридович и до Тео с Ольгой Рыжиковой, которые также выступят в роли Деда Мороза и Снегурочки.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Тео с супругой Ольгой Рыжиковой

"Пожалуй, это беспрецедентный проект для нашего телевидения – будет здорово и интересно", – заверила Sputnik пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Обещает "Беларусь 1" и разыгрывать в прямом эфире подарки – их можно будет забрать в медиахолдинге в тот же день.

Новогодний "огонек" на "Беларусь 1" начнется в 22:45. Участие в нем примут "Песняры", Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Александр Солодуха и другие белорусские звезды.

В первый день нового года покажут российскую комедию "СуперБобровы" (начало в 00:05), в 01:45 начнется фантастическая комедия "Невидимки", а в 03:15 – караоке-комедия "Самый лучший фильм".

1 января в 15:15 телезрители увидят Новогодний благотворительный праздник для детей с участием президента.

Телеканал ОНТ: "Песня года" и много комедий

Уже с утра 31 декабря зрителям ОНТ покажут "Новогодний календарь" – сборник из праздничных телепередач начиная с 1960-х. В 10:20 начнется трансляция передачи российского Первого канала "Новогоднее шоу".

Советскую комедию "Джентльмены удачи" будут транслировать в 11:50, а с 14:05 начнется показ первой части концерта "Песня года Беларуси".

"Ирония судьбы, или С легким паром!" по ОНТ покажут 31 декабря в 16:30. После фильма и выпуска новостей в 20:30 начнется "Голос. Финал", а с 22:45 стартует трансляция новогоднего "голубого огонька" российского "Первого".



© Sputnik В. Алисов На съемках фильма "Ирония судьбы"

По окончании шоу в 2:45 зрителям предложат концерт "Легенды Ретро FM", а в 04:10 – концерт "Я кахаю цябе", составленный из песен Евгения Олейника и Юлии Быковой. В 05:15 и 06:50 по ОНТ покажут еще два российских мюзикла, а на протяжении 1 января продолжат транслировать советские комедии. Выйдет в эфир и вторая часть "Песни года" – в воскресенье в 13:15.

Новогодний выпуск шоу "Лучше всех" (с участием юной звездочки из Бреста Дарьи Скоморощенко) покажут в 16:15.

СТВ: чудеса и ретро

В 14:00 31 декабря по СТВ покажут советский фильм "По семейным обстоятельствам" с Галиной Польских и Мариной Дюжевой в главных ролях. В 20:00 зрители увидят еще один советский фильм – "Черодеев".

Шоу "12 чудес в новогоднюю ночь" начнется в 22:45. Ведущими его выступили Ирина Ромбальская, Антон Мартыненко и Юрий Царев и совсем юные звезды канала – Софья И Филипп. После "огонька" показывать будут концерты "Легенды Ретро FM", а практически все воскресенье – многосерийный фильм "Гардемарины, вперед!".

На других телеканалах – выбор Sputnik

По "Беларусь 2" с 22:45 подряд покажут две популярные комедии с Иваном Ургантом — "Елки-2" и "Елки-3".



© Sputnik Владимир Песня Актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков в фильме "Елки-2"

"НТВ-Беларусь" с 22:35 будет транслировать российское шоу "Живой Новый год" с Вадимом Такменевым.

С 00:05 по "РТР-Беларусь" покажут "Новогодний голубой огонек-2017" с участием всех российских звезд: от Димы Билана до Григория Лепса.

Если вам не хочется смотреть бесконечные шоу, то по Viasat History 31 декабря с боем курантов начнется документальный фильм "Расцвет и упадок Версаля: Людовик XV". По Animal Planet вы также найдете интересную замену "огонькам" – с 23:55 по телеканалу покажут передачу "Укротители аллигаторов".

Во сколько выступит президент?

Новогоднее поздравление от президента республики Александра Лукашенко будет показано в 23:50 по всем белорусским телеканалам. Поздравление российского президента Владимира Путина из-за совпадения по времени транслировать в Беларуси в этом году вновь не будут.