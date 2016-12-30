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Обзор: что покажут белорусские телеканалы на Новый год
31.12.2016 06:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Белорусские телеканалы 31 декабря и 1 января подготовили много интересных передач, шоу и телефильмов, выяснил Sputnik после изучения новогодней программы ТВ.
Показывать новогодние программы многие телеканалы уже начали: так, зрители за неделю могли несколько раз посмотреть "Иронию судьбы", "Чародеев" и другие советские фильмы. Самое интересное отечественные телеканалы приготовили на ближайшие субботу и воскресенье.
Телеканал "Беларусь 1": Тео, Солодуха и марафон
На главном телеканале страны – "Беларусь 1" – обещают прямой эфир на протяжении 31 декабря, с 9:00 до 21:00. В это время пройдут пять прямых включений в рамках марафона "Беларусь встречает Новый год". Вести передачи будут пять лиц телеканала – от Алены Спиридович и до Тео с Ольгой Рыжиковой, которые также выступят в роли Деда Мороза и Снегурочки.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Тео с супругой Ольгой Рыжиковой
"Пожалуй, это беспрецедентный проект для нашего телевидения – будет здорово и интересно", – заверила Sputnik пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.
Обещает "Беларусь 1" и разыгрывать в прямом эфире подарки – их можно будет забрать в медиахолдинге в тот же день.
Новогодний "огонек" на "Беларусь 1" начнется в 22:45. Участие в нем примут "Песняры", Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Александр Солодуха и другие белорусские звезды.
В первый день нового года покажут российскую комедию "СуперБобровы" (начало в 00:05), в 01:45 начнется фантастическая комедия "Невидимки", а в 03:15 – караоке-комедия "Самый лучший фильм".
1 января в 15:15 телезрители увидят Новогодний благотворительный праздник для детей с участием президента.
Телеканал ОНТ: "Песня года" и много комедий
Уже с утра 31 декабря зрителям ОНТ покажут "Новогодний календарь" – сборник из праздничных телепередач начиная с 1960-х. В 10:20 начнется трансляция передачи российского Первого канала "Новогоднее шоу".
Советскую комедию "Джентльмены удачи" будут транслировать в 11:50, а с 14:05 начнется показ первой части концерта "Песня года Беларуси".
"Ирония судьбы, или С легким паром!" по ОНТ покажут 31 декабря в 16:30. После фильма и выпуска новостей в 20:30 начнется "Голос. Финал", а с 22:45 стартует трансляция новогоднего "голубого огонька" российского "Первого".
© Sputnik В. Алисов
На съемках фильма "Ирония судьбы"
По окончании шоу в 2:45 зрителям предложат концерт "Легенды Ретро FM", а в 04:10 – концерт "Я кахаю цябе", составленный из песен Евгения Олейника и Юлии Быковой. В 05:15 и 06:50 по ОНТ покажут еще два российских мюзикла, а на протяжении 1 января продолжат транслировать советские комедии. Выйдет в эфир и вторая часть "Песни года" – в воскресенье в 13:15.
Новогодний выпуск шоу "Лучше всех" (с участием
СТВ: чудеса и ретро
В 14:00 31 декабря по СТВ покажут советский фильм "По семейным обстоятельствам" с Галиной Польских и Мариной Дюжевой в главных ролях. В 20:00 зрители увидят еще один советский фильм – "Черодеев".
Шоу "12 чудес в новогоднюю ночь" начнется в 22:45. Ведущими его выступили Ирина Ромбальская, Антон Мартыненко и Юрий Царев и совсем юные звезды канала – Софья И Филипп. После "огонька" показывать будут концерты "Легенды Ретро FM", а практически все воскресенье – многосерийный фильм "Гардемарины, вперед!".
На других телеканалах – выбор Sputnik
По "Беларусь 2" с 22:45 подряд покажут две популярные комедии с Иваном Ургантом — "Елки-2" и "Елки-3".
© Sputnik Владимир Песня
Актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков в фильме "Елки-2"
"НТВ-Беларусь" с 22:35 будет транслировать российское шоу "Живой Новый год" с Вадимом Такменевым.
С 00:05 по "РТР-Беларусь" покажут "Новогодний голубой огонек-2017" с участием всех российских звезд: от Димы Билана до Григория Лепса.
Если вам не хочется смотреть бесконечные шоу, то по Viasat History 31 декабря с боем курантов начнется документальный фильм "Расцвет и упадок Версаля: Людовик XV". По Animal Planet вы также найдете интересную замену "огонькам" – с 23:55 по телеканалу покажут передачу "Укротители аллигаторов".
Во сколько выступит президент?
Новогоднее поздравление от президента республики Александра Лукашенко будет показано в 23:50 по всем белорусским телеканалам. Поздравление российского президента Владимира Путина из-за совпадения по времени транслировать в Беларуси в этом году вновь не будут.
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Телеканал "Беларусь 1" в субботу проведет настоящий марафон с прямыми включениями корреспондентов и ведущих, на ОНТ зрителям покажут "Песню года", а СТВ обещает "12...
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