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В Гродно обрушился балкон

31.12.2016 09:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 декабря. На площади Декабристов в Гродно обрушился балкон (1х8 м) квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Информация о ЧП поступила 31 декабря в 4.34, сообщило областное управление МЧС.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения — коррозия металлических элементов плиты.
БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 31 декабря. На площади Декабристов в Гродно обрушился балкон (1х8 м) квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Информация о ЧП...

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