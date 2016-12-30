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В Витебске огонь повредил имущество в десяти сараях
31.12.2016 09:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 декабря. Имущество в десяти сараях повредил огонь в Витебске.
Сообщение о пожаре на ул. Гагарина поступило 30 декабря в 13.03. В результате пожара в здании коллективных сараев площадью 6 на 45 м, принадлежащем ЖЭУ № 24, повреждено также 100 кв. метров кровли и 80 кв. метров потолочного перекрытия. Причина пожара устанавливается, сообщает областное управление МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 31 декабря. Имущество в десяти сараях повредил огонь в Витебске. Сообщение о пожаре на ул. Гагарина поступило 30 декабря в 13.03. В результате пожара в здании...
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