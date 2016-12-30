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Сколько денег гомельчане потратили на подготовку к новому году

31.12.2016 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Подготовка к новогодним праздникам дело хлопотное и затратное. Мы узнали, во сколько гомельчанам обошелся новогодний стол и подарки для родных и близких?


Ольга, педагог-организатор:


— Мы очень много потратили на новый год — 2,5 млн, наверное. Будет много вкусненького — рыбка, икорка, сядем всей семей, покушаем, сходим на елку.

Анжелика, тренер-педагог:


— Большая часть денег ушла на продукты, они очень дорогие. Приметрно миллион на праздничный стол потратили.

Игорь, ведущий инженер:


— Хотелось бы больше потратить, но кризис, сами знаете, поэтому вложился в миллионов 5−6. На стол, на продукты, на подарки для родных, для собаки и кота.

— Вы и животным подарки купили?

— А как же! Коту купил костюм Деда мороза, лабрадору — кость сахарную под елочку положим.

Алексей, инженер:


— Не позволяют средства тратить на праздник, зарплата уменьшилась раза в два. Приходится экономить на всем. Стол будет по-минимуму.

Вадим, аспирант:


— Мы много потратили, так как была поездка за границу на Рождество католическое. Сколько ушло на праздничный стол, даже приблизительно не знаю, многое мы из Вильнюса привозили.

Анна Павловна:


— Я на подготовку к празднику потратила всю свою зарплату, какая она у меня, не имею права говорить.

Елена, учитель:


— На стол мы потратили миллион. Будет три салата и шампанское. Сейчас как раз иду подарочки родным выбирать.

Инна, уборщик уличной территории:


— Какой Новый год? Вот на днях получила 2,5 млн. Коммунальные оплатила — 1,3 млн, и 1,2 млн отдала за кредит на стиральную машинку. На столе будут картошка, огурцы и компот. Колбасы и шампанского не будет. Даже если бы и были деньги, не до застолий — 1 января в пять утра на работу.

 
 
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Подготовка к новогодним праздникам дело хлопотное и затратное. Мы узнали, во сколько гомельчанам обошелся новогодний стол и подарки для родных и близких?

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