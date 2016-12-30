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В гродненском отделении "Альфа-Банка" обнаружена подозрительная коробка
31.12.2016 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 декабря. Подозрительная коробка была обнаружена вечером 30 декабря в отделении "Альфа-Банка" на улице Горького в Гродно.
После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщило областное управление МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 31 декабря. Подозрительная коробка была обнаружена вечером 30 декабря в отделении "Альфа-Банка" на улице Горького в Гродно. После проведенного...
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