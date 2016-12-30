﻿ В гродненском отделении "Альфа-Банка" обнаружена подозрительная коробка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В гродненском отделении "Альфа-Банка" обнаружена подозрительная коробка

31.12.2016 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 31 декабря. Подозрительная коробка была обнаружена вечером 30 декабря в отделении "Альфа-Банка" на улице Горького в Гродно.

После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщило областное управление МЧС.
БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 декабря. Подозрительная коробка была обнаружена вечером 30 декабря в отделении "Альфа-Банка" на улице Горького в Гродно. После проведенного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сколько денег гомельчане потратили на подготовку к новому году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика