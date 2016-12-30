МИНСК, 31 дек – Sputnik. В уходящем 2016 году в Беларуси было много героев – тех, кто делал страну лучше и добрее. Sputnik под занавес года решил составить свой рейтинг главных персон прошедших 12 месяцев.

Защитник года: Александр Модлик

Именно Александр Модлик, молодой продавец из ТЦ "Новая Европа" вечером 8 октября смог задержать "парня с бензопилой". Конечно, вскоре подоспели и другие сотрудники торгового центра, а также правоохранители. Но без Модлика, возможно, жертв кровавого нападения в ТЦ было бы больше. Позже минчанин признался, что задержал преступника инстинктивно и понадеялся, что больше подобного делать не придется. За отвагу Модлика наградило ГУВД .

Волонтер года: Сергей Ковган

Руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" стал известен не в этом году, а раньше. Но стойкости Ковгана можно позавидовать: несколько лет он занимается поиском пропавших людей по всей стране. Безусловно, сформированный им ПСО "Ангел" – крупнейшая волонтерская сеть в стране, ведь сотни человек принимают участие в поисках пропавших. Sputnik пообщался с членами отряда и узнал, как живут белорусы, решившие в свободное время помогать находить людей .

Спортсмен года: Игорь Бокий

Белорусский 22-летний пловец на прошедших в Рио-де-Жанейро Паралимпийских играх завоевал шеть золотых и одну бронзовую медаль, тем самым став главным триумфатором отечественного спорта в этом году. Подобный успех у Бокия был и на Играх-2012 – тогда он пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала, один раз он был вторым. В родном Бобруйске Бокий помогает молодым спортсменам и для многих стал настоящим героем.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь Бокий

Визионер года: Евгений Невгень

Вместе с единомышленниками и друзьями белорус Евгений Невгень создал приложение MSQRD. Инновационная разработка, позволяющая в режиме реального времени "добавлять" к своему лицу разные маски и эффекты, мгновенно стала популярной. Дошло до того, что компанию купил создатель Facebook Марк Цукерберг – так молодые белорусские разработчики прославились на весь мир.

Врач года: Алексей Момотов

За историей врача-педиатра одного из столичных интернатов мы наблюдали осенью: Момотов не побоялся публично заявить о нехватке денег на питание детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, из-за чего те весят как младенцы. Сбор денег через краудфандинг и выступления в СМИ помогли Момотову добиться цели – белорусы очень быстро собрали необходимые для больных детей деньги, а городские власти также пообещали разобраться с ситуацией и помочь.

Коллектив года: объединение "Радислава"

Возглавляемое Ольгой Горбуновой объединение занимается помощью жертвам домашнего насилия. У "Радиславы" есть свое "убежище", через которое проходят нуждающиеся в реабилитации после насилия женщины. В этом году объединение запустило активную кампанию в интернете по профилактике домашней агрессии, а также интерактивную "карту насилия" , благодаря чему "Радислава" привлекла большое внимание со стороны белорусов.

Кого бы вы назвали героями года в Беларуси? Свои варианты можете присылать нам в социальных сетях – "ВКонтакте", Facebook и Twitter.