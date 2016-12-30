﻿ Белорусские герои 2016 года – версия Sputnik. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские герои 2016 года – версия Sputnik

31.12.2016 10:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 дек – Sputnik. В уходящем 2016 году  в Беларуси было много героев – тех, кто делал страну лучше и добрее. Sputnik под занавес года решил составить свой рейтинг главных персон прошедших 12 месяцев.

Защитник года: Александр Модлик

Именно Александр Модлик, молодой продавец из ТЦ "Новая Европа" вечером 8 октября смог задержать "парня с бензопилой". Конечно, вскоре подоспели и другие сотрудники торгового центра, а также правоохранители. Но без Модлика, возможно, жертв кровавого нападения в ТЦ было бы больше. Позже минчанин признался, что задержал преступника инстинктивно и понадеялся, что больше подобного делать не придется. За отвагу Модлика наградило ГУВД

Волонтер года: Сергей Ковган

Руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" стал известен не в этом году, а раньше. Но стойкости Ковгана можно позавидовать: несколько лет он занимается поиском пропавших людей по всей стране. Безусловно, сформированный им ПСО "Ангел" – крупнейшая волонтерская сеть в стране, ведь сотни человек принимают участие в поисках пропавших. Sputnik пообщался с членами отряда и узнал, как живут белорусы, решившие в свободное время помогать находить людей

Спортсмен года: Игорь Бокий

Белорусский 22-летний пловец на прошедших в Рио-де-Жанейро Паралимпийских играх завоевал шеть золотых и одну бронзовую медаль, тем самым став главным триумфатором отечественного спорта в этом году. Подобный успех у Бокия был и на Играх-2012 – тогда он пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала, один раз он был вторым. В родном Бобруйске Бокий помогает молодым спортсменам и для многих стал настоящим героем.

Белорусские герои 2016 года – версия Sputnik
© Sputnik / Виктор Толочко
Игорь Бокий

Визионер года: Евгений Невгень

Вместе с единомышленниками и друзьями белорус Евгений Невгень создал приложение MSQRD. Инновационная разработка, позволяющая в режиме реального времени "добавлять" к своему лицу разные маски и эффекты, мгновенно стала популярной. Дошло до того, что компанию купил создатель Facebook Марк Цукерберг – так молодые белорусские разработчики прославились на весь мир.

Врач года: Алексей Момотов

За историей врача-педиатра одного из столичных интернатов мы наблюдали осенью: Момотов не побоялся публично заявить о нехватке денег на питание детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, из-за чего те весят как младенцы. Сбор денег через краудфандинг и выступления в СМИ помогли Момотову добиться цели – белорусы очень быстро собрали необходимые для больных детей деньги, а городские власти также пообещали разобраться с ситуацией и помочь.

Коллектив года: объединение "Радислава"

Возглавляемое Ольгой Горбуновой объединение занимается помощью жертвам домашнего насилия. У "Радиславы" есть свое "убежище", через которое проходят нуждающиеся в реабилитации после насилия женщины. В этом году объединение запустило активную кампанию в интернете по профилактике домашней агрессии, а также интерактивную "карту насилия", благодаря чему "Радислава" привлекла большое внимание со стороны белорусов. 

Кого бы вы назвали героями года в Беларуси? Свои варианты можете присылать нам в социальных сетях – "ВКонтакте", Facebook и Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы, которые чаще всего упоминались в новостях или делали что-то по-настоящему хорошее – в обзоре Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В гродненском отделении "Альфа-Банка" обнаружена подозрительная коробка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика