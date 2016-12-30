Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ президента опубликован на правовом портале.
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