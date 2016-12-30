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Изготовил револьвер и гордился им. В Витебске пенсионер забавлялся стрельбой из форточки

31.12.2016 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске токарь-фрезеровщик на пенсии забавлялся стрельбой из самодельного револьвера. Мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает БЕЛТА.

Приговор по делу о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия вынес суд Первомайского района Витебска, уточнил старший помощник прокурора города Сергей Масловский.

Обвиняемый — уроженец России. Мужчина рассказал, что изготовил оружие, когда работал токарем-фрезеровщиком на одном из российских авиазаводов. Револьвер стрелял строительно-монтажными (индустриальными) патронами и шариковыми пулями.

Россиянин уволился с завода в 2010 году и переехал в Витебск. Самодельное оружие хранил дома в шкафу. Иногда доставал, чтобы пострелять в небо через оконную форточку. Мужчина признался, что револьвер был объектом его гордости, так как свидетельствовал о профессиональном мастерстве.

Пенсионер признал вину и раскаялся в преступлении, суд счел это обстоятельством, смягчающим ответственность. Приговор вступил в силу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Обвиняемый - уроженец России. Мужчина рассказал, что изготовил оружие, когда работал токарем-фрезеровщиком на одном из российских авиазаводов.

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